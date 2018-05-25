Чиновники нашли грубые нарушения на отремонтированных ярославских дорогах

На проспекте Толбухина рабочим придётся переделывать работу заново

Жители Ярославля рассказали мэру города, что дороги не везде достаточно качественные. Владимир Слепцов на общегородском совещании сообщил о проблеме своим подчинённым.

— Жители задают вопросы про ямы на дорогах и во дворах, — уточнил глава города Владимир Слепцов.

В ответ на это мэру доложили — дорожные работы ведутся.

— На этой неделе мы закончили ремонт на Тутаевском шоссе, на Которосльной набережной и на улицах Носкова и Щапова, — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Сегодня Мельничную будем делать, там 44 ямы.

А за тем, как подрядчики выполняют свою работу пристально приглядывают общественники и сотрудники «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. И они нашли очередные нарушения.

— На Толбухинском мосту не были выполнены поперечные стыки, — высказал претензии к качеству работ директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Теперь рабочим придётся здесь всё переделывать заново. Чиновники и общественники пообещали, что перепроверят. Ещё в интернете появилось видео, как в Ярославле рабочие закатывают асфальт в огромные метровые лужи.