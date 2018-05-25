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Чиновники нашли грубые нарушения на отремонтированных ярославских дорогах
25 мая 2018 14:09
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Жители Ярославля рассказали мэру города, что дороги не везде достаточно качественные. Владимир Слепцов на общегородском совещании сообщил о проблеме своим подчинённым.
— Жители задают вопросы про ямы на дорогах и во дворах, — уточнил глава города Владимир Слепцов.
В ответ на это мэру доложили — дорожные работы ведутся.
— На этой неделе мы закончили ремонт на Тутаевском шоссе, на Которосльной набережной и на улицах Носкова и Щапова, — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Сегодня Мельничную будем делать, там 44 ямы.
А за тем, как подрядчики выполняют свою работу пристально приглядывают общественники и сотрудники «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. И они нашли очередные нарушения.
— На Толбухинском мосту не были выполнены поперечные стыки, — высказал претензии к качеству работ директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.
Теперь рабочим придётся здесь всё переделывать заново. Чиновники и общественники пообещали, что перепроверят. Ещё в интернете появилось видео, как в Ярославле рабочие закатывают асфальт в огромные метровые лужи.
Фото: мэрия Ярославля
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