Эхо «Зимней вишни»: что изменилось в ярославских торговых центрах после массовых проверок

Огнетушитель всегда должен быть под рукой

Со дня трагедии в Кемерово, где в загоревшемся торговом центре «Зимняя вишня» погибли люди, прошло ровно два месяца. За это время ярославские торговые центры проверила и прокуратура, и МЧС, многие торговые центры сами устраивали учения для отработки эвакуации. Но шум утих, и мы решили проверить, что изменилось и как сейчас обстоят дела с эвакуационными выходами в крупных ТЦ. Научила ли нас чему-нибудь кемеровская трагедия? Напугала ли?

«Рио-опт»

Первым торговым центром, в который мы отправились, стал «Рио-опт» на Тутаевском шоссе. Два месяца назад администрация этого заведения провела нас по эвакуационным выходам, рассказала, как в случае ЧП сработает система оповещения, и показала кнопку, с которой открывают все 16 выходов.

— Вы же были уже у нас, — встретил нас сотрудник администрации торгового центра. — У нас ничего не изменилось: выходы работают, большинство открыто, ничем на завалены.

Действительно, на втором этаже «Рио» нараспашку открыты двери эвакуационных выходов, на лестницах ничего нет. Смутили только таблички со схемами эвакуации — найти, где именно ты находишься очень сложно, отчасти потому, что там обозначены магазины, которых в торговом центре давно уже нет.

Выйти нетрудно. Трудно понять по схеме, где находишься

Универмаг «Ярославль»

В универмаге мы пробежали по всем лестницам эвакуационных выходов и подёргали все двери. Все открыты за исключением третьего этажа, где большую часть площади занимает один магазин. В марте нам объясняли, что этот арендатор не может допустить свободного передвижения покупателей через дополнительный выход, но с пожнадзором это, по словам администрации, согласовано. Смутило то, что одна из лестниц завалена сложенными коробками.

— Это товар в магазин пришёл, его только разобрали и коробки сейчас уберут, — рассказала женщина из администрации.

Мы застали её, когда она катила по этажу тележку с огнетушителем:

— Все огнетушители у нас регулярно проверяют, все заправлены. Этот вот на место возвращаю, где он и должен, по правилам, стоять.

Коробки хранят под лестницей у выхода

«Шоколад»

Эвакуационные выходы из торгового центра «Шоколад» тоже открыты. Через дверь, над которой висит табличка с надписью «Выход», попадаем на площадку к лифтам и лестницу к парковке. На этажах есть двери, запертые на замок-вертушку, открывающуюся изнутри, которые ведут на балкон, и пожарные лестницы снаружи здания.

В торговом центре «Шоколад»

«Вернисаж»

Этому торговому центру пришлось в середине апреля столкнуться не с учебной, а с реальной эвакуацией — в здании загорелась проводка. Благодаря тому, что торговый центр одноэтажный, кроме двух больших выходов, имеет еще шесть эвакуационных. 800 человек посетителей и персонала быстро вывели наружу. Выходы достаточно легко открываются изнутри здания — надо сорвать пластиковый хомут с пломбой и нажать на ручку. Выводить на улицу тогда пришлось даже зверей из контактного зоопарка, вот только сделали это не сразу. Работники решили, что это очередная учебная эвакуация, и к животным им пришлось пробиваться с боем.

Сейчас там по-прежнему чисто возле пожарных выходов, система открывания дверей не изменилась.

А вот в торговый центр «Аура» в этот раз мы решили не заходить. Из-за того, что все эвакуационные выходы открываются только с ключа охраны, посмотреть, что творится на лестницах невозможно.