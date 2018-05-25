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Репортаж
Эхо «Зимней вишни»: что изменилось в ярославских торговых центрах после массовых проверок
25 мая 2018 16:15
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Со дня трагедии в Кемерово, где в загоревшемся торговом центре «Зимняя вишня» погибли люди, прошло ровно два месяца. За это время ярославские торговые центры проверила и прокуратура, и МЧС, многие торговые центры сами устраивали учения для отработки эвакуации. Но шум утих, и мы решили проверить, что изменилось и как сейчас обстоят дела с эвакуационными выходами в крупных ТЦ. Научила ли нас чему-нибудь кемеровская трагедия? Напугала ли?
«Рио-опт»
Первым торговым центром, в который мы отправились, стал «Рио-опт» на Тутаевском шоссе. Два месяца назад администрация этого заведения провела нас по эвакуационным выходам, рассказала, как в случае ЧП сработает система оповещения, и показала кнопку, с которой открывают все 16 выходов.
— Вы же были уже у нас, — встретил нас сотрудник администрации торгового центра. — У нас ничего не изменилось: выходы работают, большинство открыто, ничем на завалены.
Действительно, на втором этаже «Рио» нараспашку открыты двери эвакуационных выходов, на лестницах ничего нет. Смутили только таблички со схемами эвакуации — найти, где именно ты находишься очень сложно, отчасти потому, что там обозначены магазины, которых в торговом центре давно уже нет.
Универмаг «Ярославль»
В универмаге мы пробежали по всем лестницам эвакуационных выходов и подёргали все двери. Все открыты за исключением третьего этажа, где большую часть площади занимает один магазин. В марте нам объясняли, что этот арендатор не может допустить свободного передвижения покупателей через дополнительный выход, но с пожнадзором это, по словам администрации, согласовано. Смутило то, что одна из лестниц завалена сложенными коробками.
— Это товар в магазин пришёл, его только разобрали и коробки сейчас уберут, — рассказала женщина из администрации.
Мы застали её, когда она катила по этажу тележку с огнетушителем:
— Все огнетушители у нас регулярно проверяют, все заправлены. Этот вот на место возвращаю, где он и должен, по правилам, стоять.
«Шоколад»
Эвакуационные выходы из торгового центра «Шоколад» тоже открыты. Через дверь, над которой висит табличка с надписью «Выход», попадаем на площадку к лифтам и лестницу к парковке. На этажах есть двери, запертые на замок-вертушку, открывающуюся изнутри, которые ведут на балкон, и пожарные лестницы снаружи здания.
«Вернисаж»
Этому торговому центру пришлось в середине апреля столкнуться не с учебной, а с реальной эвакуацией — в здании загорелась проводка. Благодаря тому, что торговый центр одноэтажный, кроме двух больших выходов, имеет еще шесть эвакуационных. 800 человек посетителей и персонала быстро вывели наружу. Выходы достаточно легко открываются изнутри здания — надо сорвать пластиковый хомут с пломбой и нажать на ручку. Выводить на улицу тогда пришлось даже зверей из контактного зоопарка, вот только сделали это не сразу. Работники решили, что это очередная учебная эвакуация, и к животным им пришлось пробиваться с боем.
Сейчас там по-прежнему чисто возле пожарных выходов, система открывания дверей не изменилась.
А вот в торговый центр «Аура» в этот раз мы решили не заходить. Из-за того, что все эвакуационные выходы открываются только с ключа охраны, посмотреть, что творится на лестницах невозможно.
Фото: Александра Савельева
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