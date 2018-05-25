×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Репортаж

Город

Эхо «Зимней вишни»: что изменилось в ярославских торговых центрах после массовых проверок

25 мая 2018 16:15
1 177 2
торговые центры, Ярославль, пожар

Со дня трагедии в Кемерово, где в загоревшемся торговом центре «Зимняя вишня» погибли люди, прошло ровно два месяца. За это время ярославские торговые центры проверила и прокуратура, и МЧС, многие торговые центры сами устраивали учения для отработки эвакуации. Но шум утих, и мы решили проверить, что изменилось и как сейчас обстоят дела с эвакуационными выходами в крупных ТЦ. Научила ли нас чему-нибудь кемеровская трагедия? Напугала ли?

«Рио-опт» 

Первым торговым центром, в который мы отправились, стал «Рио-опт» на Тутаевском шоссе. Два месяца назад администрация этого заведения провела нас по эвакуационным выходам, рассказала, как в случае ЧП сработает система оповещения, и показала кнопку, с которой открывают все 16 выходов.

— Вы же были уже у нас, — встретил нас сотрудник администрации торгового центра. — У нас ничего не изменилось: выходы работают, большинство открыто, ничем на завалены.

Действительно, на втором этаже «Рио» нараспашку открыты двери эвакуационных выходов, на лестницах ничего нет. Смутили только таблички со схемами эвакуации — найти, где именно ты находишься очень сложно, отчасти потому, что там обозначены магазины, которых в торговом центре давно уже нет. 

Универмаг «Ярославль» 

В универмаге мы пробежали по всем лестницам эвакуационных выходов и подёргали все двери. Все открыты за исключением третьего этажа, где большую часть площади занимает один магазин. В марте нам объясняли, что этот арендатор не может допустить свободного передвижения покупателей через дополнительный выход, но с пожнадзором это, по словам администрации, согласовано. Смутило то, что одна из лестниц завалена сложенными коробками.

— Это товар в магазин пришёл, его только разобрали и коробки сейчас уберут, — рассказала женщина из администрации.

Мы застали её, когда она катила по этажу тележку с огнетушителем:

— Все огнетушители у нас регулярно проверяют, все заправлены. Этот вот на место возвращаю, где он и должен, по правилам, стоять. 

«Шоколад»

Эвакуационные выходы из торгового центра «Шоколад» тоже открыты. Через дверь, над которой висит табличка с надписью «Выход», попадаем на площадку к лифтам и лестницу к парковке. На этажах есть двери, запертые на замок-вертушку, открывающуюся изнутри, которые ведут на балкон, и пожарные лестницы снаружи здания. 

«Вернисаж» 

Этому торговому центру пришлось в середине апреля столкнуться не с учебной, а с реальной эвакуацией — в здании загорелась проводка. Благодаря тому, что торговый центр одноэтажный, кроме двух больших выходов, имеет еще шесть эвакуационных. 800 человек посетителей и персонала быстро вывели наружу. Выходы достаточно легко открываются изнутри здания — надо сорвать пластиковый хомут с пломбой и нажать на ручку. Выводить на улицу тогда пришлось даже зверей из контактного зоопарка, вот только сделали это не сразу. Работники решили, что это очередная учебная эвакуация, и к животным им пришлось пробиваться с боем.

Сейчас там по-прежнему чисто возле пожарных выходов, система открывания дверей не изменилась.

А вот в торговый центр «Аура» в этот раз мы решили не заходить. Из-за того, что все эвакуационные выходы открываются только с ключа охраны, посмотреть, что творится на лестницах невозможно.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: «Автомир Богемия Ярославль» презентовал SKODA Kodiaq локальной сборки

Новое на сайте
Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях

Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях
Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн

Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета
Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Фильм недели
позавчера
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (4): Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,98 62,49
EUR 72,30 72,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.05
USD 61,67 0,26
EUR 72,12 0,11
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.