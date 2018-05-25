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У жителей Ярославской области появилась возможность оплачивать счета в мобильных офисах

25 мая 2018 13:00
468 0
энергетика, мобильные офисы, ТНС энерго

На правах рекламы

В Ярославской области уже три месяца реализуется проект «Мобильные офисы». Цель проекта — помочь жителям удаленных населенных пунктов в оперативном решении всех вопросов, связанных с электроснабжением. Офисы ПАО «ТНС энерго Ярославль» еженедельно в определенные дни отправляются по отдаленным населенным пунктам Ярославского региона. На сайте энергосбытовой компанииможно ознакомиться с разработанным еженедельным маршрутом и графиком их работы. После оптимизации филиальной сети крупных банков пункты приема платежей в малых населенных пунктах были закрыты, поэтому многие жители с нетерпением ждут приезда передвижных клиентских офисов.

На этой неделе передвижные центры обслуживания клиентов отправились в г. Данилов, где проживает около 15000 жителей. Возможность оплаты коммунальных услуг практически отсутствует, поэтому люди вынуждены иногда ездить для этой цели в областной центр — Ярославль. На помощь приходит мобильный офис. Уже с самого утра люди ожидают его приезда, чтобы быстро и в одном окне заплатить за электроэнергию, капитальный ремонт и другие коммунальные услуги. Жители Данилова положительно отзываются о предоставлении им такой возможности. Оплата в передвижном офисе, безусловно, является удобным сервисом особенно в летний дачный период.

Энергетики напоминают, что для оплаты услуг можно воспользоваться дополнительными сервисами, такими как «Личный кабинет», «Мобильное приложение». Совершать платежи можно из любой точки мира и в любое удобное время. Для получения дополнительной информации необходимо связаться с Единым контактным центром по телефонам: 8 (800) 775-44-76 (для жителей области), 8 (4852) 280-363 (для жителей Ярославля), 8 (4855) 23-16-90 (для жителей Рыбинска).

ПАО «ТНС энерго Ярославль», г. Ярославль, пр-т Ленина, 21Б, ОГРН 1057601050011.

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