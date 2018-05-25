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На Подзеленье в День города устроят показ мод
25 мая 2018 12:43
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Завтра на улице Подзеленье откроется площадка для отдыха, которую проектировали специально ко Дню города. Сейчас здесь ставят деревянные конструкции. Первой сколотили сцену.
— С 12 до 22 часов в День города на новой сцене будут выступать лучшие танцевальные и вокальные коллективы города, пройдет показ мод. Запланированы различные мастер-классы, игры и конкурсы, розыгрыши сертификатов, — рассказали в мэрии Ярославля.
Потом на Подзеленье поставят фуд-корт, зоны для спокойного и активного отдыха, арт-объекты. Все проекты смотрите в нашем материале.
Обустройство зоны отдыха планируют завершить до 3 июня.
Фото: правительство Ярославской области
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