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Докажи, что ребёнок живёт с тобой: ярославские родители не смогут получать компенсацию за садик

25 мая 2018 12:31
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дети, деньги, Ярославль, садик

Теперь, чтобы получить компенсацию части родительской платы за детский садик, нужно предоставить документы, подтверждающие совместное проживание с ребёнком. Это может быть справка о регистрации, выписка из домой книги или справка о составе семьи.

На днях многие мамы Ярославской области увидели на садиках объявления о том, что без таких справок компенсация зачисляться не будет. Оказалось, что новый приказ вступил в силу в феврале. И касается он только тех детей, кто пойдёт в садик после 10 марта 2018 года. Те, кто уже водит своих деток в садик, такой документ приносить не должны. Им и без него обязаны перечислять компенсацию.

Мы спросили у департамента образования по Ярославской области, зачем теперь нужно предоставлять этот документ. Оказалось, всё просто: родители пытаются обмануть государство.

— Для исключения недостоверных фактов, которые выявляются при проверках, мы просим предоставить справку о том, с кем живёт ребёнок. Например, ребенок не живет с папой, а живет с мамой в другой семье, но свидетельство о рождении приносит папа. Дети от первого брака не живут с родителем, который подал заявление на компенсацию. Размеры выплат зависят от того, сколько детей ходит в детский садик. Были такие случаи, что приводят второго или третьего ребёнка, а первый умер. Но компенсацию берут за всех, — рассказали в департаменте образования по Ярославской области.

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Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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