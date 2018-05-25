|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Докажи, что ребёнок живёт с тобой: ярославские родители не смогут получать компенсацию за садик
25 мая 2018 12:31
4 151 2
Теперь, чтобы получить компенсацию части родительской платы за детский садик, нужно предоставить документы, подтверждающие совместное проживание с ребёнком. Это может быть справка о регистрации, выписка из домой книги или справка о составе семьи.
На днях многие мамы Ярославской области увидели на садиках объявления о том, что без таких справок компенсация зачисляться не будет. Оказалось, что новый приказ вступил в силу в феврале. И касается он только тех детей, кто пойдёт в садик после 10 марта 2018 года. Те, кто уже водит своих деток в садик, такой документ приносить не должны. Им и без него обязаны перечислять компенсацию.
Мы спросили у департамента образования по Ярославской области, зачем теперь нужно предоставлять этот документ. Оказалось, всё просто: родители пытаются обмануть государство.
— Для исключения недостоверных фактов, которые выявляются при проверках, мы просим предоставить справку о том, с кем живёт ребёнок. Например, ребенок не живет с папой, а живет с мамой в другой семье, но свидетельство о рождении приносит папа. Дети от первого брака не живут с родителем, который подал заявление на компенсацию. Размеры выплат зависят от того, сколько детей ходит в детский садик. Были такие случаи, что приводят второго или третьего ребёнка, а первый умер. Но компенсацию берут за всех, — рассказали в департаменте образования по Ярославской области.
Читайте также: в Ярославле детские садики придумали свои правила, чтоб не брать детей в группы.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров