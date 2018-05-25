Мэр Ярославля попросил навести порядок в городе руками самых сильных спортсменов России

На День города в Ярославле самые сильные спортсмены России покажут супершоу

Завтра в Ярославле во время Дня города у речного вокзала пройдёт турнир сильнейших спортсменов России по силовому экстриму.

— Показать шоу в Ярославль приедут 12 участников невероятных размеров из Саратова, Крыма, Омска, Беларуси, Молдовы, — рассказали в управлении по физической культуре и спорту мэрии Ярославля. — Будут и местные участники. На турнире богатыpи будут поднимать автомобили, гантели весом от 80 до 120 кг, а на этапе «шары атласа» спортсменам предстоит закинуть на специальные тумбы круглые камни по 130-180 кг.

Это шоу сегодня утром на общегородском совещании отметил мэр Ярославля Владимир Слепцов. Он решил, что спортсмены должны не только порадовать горожан ярким шоу, но и принести практическую пользу.

— Ребят используйте, пока они здесь, — сказал Владимир Слепцов директору департамента городского хозяйства. — Может, что-то сделать надо.

Начнётся праздник в Ярославле с ночного велопробега, а закончится фейерверком. Салют будут запускать с Волги, напротив ресторана «Волга-Волга». Городские власти обещают, что он будет более яркий, чем в прошлом году, а по времени залпы будут взрываться десять минут. После гости праздника смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.