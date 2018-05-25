|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Три ярославские красотки обнажились ради обложки MAXIM: смотрим горячие фото
25 мая 2018 10:26
3 898 1
Есть в Ярославской области роскошные красотки! И три из них оказались в списке 100 самых горячих девушек по мнению журнала MAXIM. Девушки бьются за право попасть на обложку журнала в конкурсе «Мисс MAXIM — 2018», используя весь арсенал, что им подарила природа.
Голосование продлится на сайте журнала до 19 июля. Пока наши девушки занимают 43, 44 и 78 место. Давайте знакомиться с красотками!
Екатерина Игрушкина
Участвует в конкурсе уже не в первый раз. Ей 23 года. Родом Екатерина из Рыбинска.
О себе:
— На данный момент занимаюсь саморазвитием, оставив наемную работу в стороне. В этой жизни по пути к своим целям приходится надеяться только на себя и рассчитывать только на свои силы. Готовлюсь к открытию своего бизнеса.
Анастасия Юрчикова
Анастасии 27, и она из Ярославля. Девушка замужем за ведущим мероприятий и воспитывает дочь.
Лия Максимова
Лия жгучая блондинка. Она живёт в Ярославле, и ей 28 лет. В подобных конкурсах красоты она участвует уже несколько лет.
О себе:
— Я — КМС по художественной гимнастике, профессионально занималась танцами и акробатикой. Люблю фотографироваться, петь, шить, рисовать. Мои хобби являются работой, я получаю от этого кайф, совмещаю приятное с полезным!
Все девушки, кто попал в топ-10, получат в подарок фотосессию от журнала.
Фото: MAXIM
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров