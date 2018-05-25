В Ярославле на заводе нашли тело мужчины

Следователи проводят проверку

На Электромеханическом заводе в Ярославле произошла трагедия: 43-летнего рабочего раздавило металлическими листами.

Всё произошло вчера во время работы. Внезапно сложенные в стопку металлические листы обрушились на мужчину и придавили его. От полученных повреждений он скончался сразу же. Тело обнаружили другие рабочие. Они же вызвали скорую.

— Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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