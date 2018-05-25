×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

«Не хотим на пьянь смотреть»: мэр запретил продавать алкоголь в центре Ярославля

25 мая 2018 10:16
1 372 0
алкоголь, День города — 2018

Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов рассказал, что доволен практикой запрета продажи алкоголя в магазинах в центральной части города в дни больших праздников. Он обратился к владельцам торговых точек, чтобы они не продавали спиртные напитки и завтра.

— Рекомендую магазинам в центре города не торговать ликёро-водочной продукцией в День города, — сказал на общегородском собрании мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Допустимо выпивать и закусывать только в кафе и барах. Это нужно, чтобы люди на празднике были безопасные и улыбающиеся. Помните, как в прошлые годы ярославцы не ходили на день города, говорили: «Не хотим на пьянь смотреть».

Ещё мэру показали полную программу Дня города. В целом градоначальник остался доволен подготовкой к празднику.

— Там можно будет покушать и наслушаться музыки, — отметил мэр гастрономический фестиваль, который пройдёт на Стрелке.

Начнётся праздник в Ярославле с ночного велопробега, а закончится фейерверком. Салют будут запускать с Волги, напротив ресторана «Волга-Волга». Городские власти обещают, что он будет более яркий, чем в прошлом году, а по времени залпы будут взрываться десять минут. После гости праздника смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Родители погибших в ДТП на Ленинградском проспекте ярославцев подадут в суд на коммунальщиков

Новое на сайте
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета
Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Фильм недели
позавчера
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (4): Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,51 61,69
EUR 71,95 72,25
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 25.05
USD 61,41 -0,19
EUR 72,01 -0,17
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.