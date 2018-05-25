«Не хотим на пьянь смотреть»: мэр запретил продавать алкоголь в центре Ярославля

Выполнят ли предприниматели просьбу мэра не торговать спиртным, станет понятно в День города

Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов рассказал, что доволен практикой запрета продажи алкоголя в магазинах в центральной части города в дни больших праздников. Он обратился к владельцам торговых точек, чтобы они не продавали спиртные напитки и завтра.

— Рекомендую магазинам в центре города не торговать ликёро-водочной продукцией в День города, — сказал на общегородском собрании мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Допустимо выпивать и закусывать только в кафе и барах. Это нужно, чтобы люди на празднике были безопасные и улыбающиеся. Помните, как в прошлые годы ярославцы не ходили на день города, говорили: «Не хотим на пьянь смотреть».

Ещё мэру показали полную программу Дня города. В целом градоначальник остался доволен подготовкой к празднику.

— Там можно будет покушать и наслушаться музыки, — отметил мэр гастрономический фестиваль, который пройдёт на Стрелке.

Начнётся праздник в Ярославле с ночного велопробега, а закончится фейерверком. Салют будут запускать с Волги, напротив ресторана «Волга-Волга». Городские власти обещают, что он будет более яркий, чем в прошлом году, а по времени залпы будут взрываться десять минут. После гости праздника смогут разъехаться по домам на общественном транспорте.