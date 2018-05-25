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Родители погибших в ДТП на Ленинградском проспекте ярославцев подадут в суд на коммунальщиков
25 мая 2018 09:57
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Родители погибших в ДТП на Ленинградском проспекте друзей собираются идти в суд. Они считают, что дорожники виноваты в смерти их сыновей.
Авария произошла в марте этого года. Ночью «Мазда», в которой находились 30-летний Алексей Мальков и 29-летний Александр Титов, влетела в снегоуборочную машину. Очевидцы аварии утверждали, что машина коммунальщиков стояла без опознавательных знаков.
— В суд собираются идти родители Алексея. Он и был за рулём. У него большой водительский стаж, он уверенно себя чувствовал за рулём. Они считают, что он просто не заметил машину, — рассказывает друг погибших ребят Александр.
Александр рассказал, что после ДТП многие ярославцы откликнулись и захотели рассказать то, что они видели. Но, к сожалению, сам момент аварии не видел никто.
Резонансное ДТП обсуждал весь город. Некоторые посчитали, что водитель не успел среагировать лишь потому, что намного превысил скорость.
Погибшие ребята были лучшими друзьями. Их хоронили в разное время, чтобы родные и близкие сумели попрощаться с обоими. У Алексея и Александра остались жёны и дети.
Фото: Vk.com
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