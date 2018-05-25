В Ярославле рабочие закатали в асфальт лужу: видео

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Вот из таких видео обычно и делаются подборки про приколы из России. Только ярославцам не очень смешно — им-то с таким ремонтом дорог жить. Видео, как в городе ремонтируют дороги, выложили в группе «Первый Ярославский автопортал». И это дикость какая-то: рабочие засыпают асфальтом огромные метровые лужи. И аккуратненько разравнивают асфальт по воде.
Всё происходит на Тутаевском шоссе, недалеко от пятой поликлиники. Пока в комментариях ещё шутят.
— Такой сорт асфальта. Он именно в воду должен уложиться. Просто вы далеки от ноу-хау, — пишет Алексей Дебликов.
Фото: Вика Забелина, Первый ярославский автопортал/Vk.com
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