Владимир Слепцов подарит велосипед одному ярославцу

Рядом с мэром проедут участники ночного пробега на необычных велосипедах

Новенький велосипед из рук мэра Ярославля обещают подарить победителю конкурса на самый креативный велосипед. Самый необычный двухколёсный транспорт выберет жюри во время велопробега «Ярославль RUЛИТ».

— В начале велопробега жюри отберёт 10 финалистов — самых ярких участников пробега, — рассказали в мэрии Ярославля. — Эти 10 участников, прошедших регистрацию и предварительный отбор, займут во время велопробега места рядом с мэром Ярославля. Победителем станет тот, за кого громче всего проголосуют участники велопробега.

Участников велопробега ждут 25 мая в 22:30 на территории Вознесенских казарм. Для автомобилистов напомним, что из-за этой акции в центре города ночью перекроют движение. Где нельзя будет проехать.