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Владимир Слепцов подарит велосипед одному ярославцу
25 мая 2018 09:40
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Новенький велосипед из рук мэра Ярославля обещают подарить победителю конкурса на самый креативный велосипед. Самый необычный двухколёсный транспорт выберет жюри во время велопробега «Ярославль RUЛИТ».
— В начале велопробега жюри отберёт 10 финалистов — самых ярких участников пробега, — рассказали в мэрии Ярославля. — Эти 10 участников, прошедших регистрацию и предварительный отбор, займут во время велопробега места рядом с мэром Ярославля. Победителем станет тот, за кого громче всего проголосуют участники велопробега.
Участников велопробега ждут 25 мая в 22:30 на территории Вознесенских казарм. Для автомобилистов напомним, что из-за этой акции в центре города ночью перекроют движение. Где нельзя будет проехать.
Фото: Александра Савельева
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