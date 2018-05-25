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В Ярославской области начнут строить роскошные яхты для продажи за границу
25 мая 2018 07:45
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В Ярославской области планируют построить ещё одно производство кораблей. Судоверфь будет специализироваться на яхтах. Соглашение об этом глава региона подписал на Петербургском экономическом форуме с компанией, которая построила для Ярославля яхту с дополненной виртуальной реальностью.
— Компания планирует вложить в этот проект около 400 миллионов рублей. Она производит комфортабельные яхты на подводных крыльях, которые можно увидеть во многих странах мира. Спрос на них постоянно увеличивается, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.
Построить судоверфь планируют уже к 2022 году, на ней откроется около 45 рабочих мест.
На форуме также подписали соглашение с компанией, которая построит в области завод по производству детского питания.
Фото: правительство Ярославской области
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