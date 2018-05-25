В Ярославской области начнут производить собственное детское питание

В Ярославской области появится своё детское питание

В Ярославской области планируют строить новое производство. На этот раз это будет завод, на котором будут производить детское питание.

Соглашение о строительстве накануне подписал губернатор и директор консервного завода «Поречский».

— Это будут молочные, кисломолочные продукты и творог. Они появятся во всех сетевых магазинах, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Предполагается, что в строительство производства вложат миллиард рублей. Новый завод обеспечит работой 50 человек и будет выпускать около 15 тысяч тонн продукции в год.