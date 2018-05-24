Суд отправил под арест депутата Павла Дыбина

Депутата отправили под арест

Кировский районный суд избрал меру пресечения депутату Ярославской областной думы Павлу Дыбину, который был накануне задержан сотрудниками Следственного комитета.

— Арест до 22 июля. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе в Коровниках, — сообщили в суде.

По версии следствия, Павел Дыбин заявлялся на участие в аукционах Агентства по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Ярославля, а потом подконтрольные ему организации свои заявки отзывали. Но не просто так — он за это брал деньги от представителя фирмы, которая в итоге побеждала. У тех был интерес, чтобы контора Дыбина ушла с торгов и не занизила стоимость этих контрактов. Следователи говорят, что за свои «услуги» Павел Дыбин получил 1,4 миллиона рублей.