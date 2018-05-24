В Ярославле пустят больше автобусов до кладбища

В воскресенье пустят дополнительный автобус до кладбища

В это воскресенье из Ярославля пустят дополнительный автобус до Осташинского кладбища.

27 мая многие будут отмечать праздник Святой Троицы, посещая усопших родственников. Поэтому автобус № 5Б будет ходить чуть чаще.

Из 15 микрорайона автобус будет выезжать: 08:08; 08:48; 09:28; 10:08; 10:48; 12:08; 12:48; 13:28; 14:08.

С Осташинского кладбища: 08:28; 09:08; 09:48; 10:28; 11:08; 12:28; 13:08; 13:48; 14:28.

Все льготы в этот день будут действовать.