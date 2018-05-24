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В Ярославле пустят больше автобусов до кладбища
24 мая 2018 19:22
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В это воскресенье из Ярославля пустят дополнительный автобус до Осташинского кладбища.
27 мая многие будут отмечать праздник Святой Троицы, посещая усопших родственников. Поэтому автобус № 5Б будет ходить чуть чаще.
Из 15 микрорайона автобус будет выезжать: 08:08; 08:48; 09:28; 10:08; 10:48; 12:08; 12:48; 13:28; 14:08.
С Осташинского кладбища: 08:28; 09:08; 09:48; 10:28; 11:08; 12:28; 13:08; 13:48; 14:28.
Все льготы в этот день будут действовать.
Фото: Александра Савельева
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