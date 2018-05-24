На полигоне «Скоково» появятся новые площадки для захоронения мусора

Экспертная группа по "Скоково" давала свои рекомендации

В Ярославской области разработают концепцию новой экологической политики. И сделает это экспертная группа по «Скоково».

Эксперты предложили проработать новые методы утилизации фильтрата, вопросы строительства мусороперерабатывающего завода, организовать на территории полигона новую площадку для захоронения отходов и не допустить превышения объёмов принимаемых отходов. Ещё один важный момент, как уточнили эксперты, не допустить попадания фильтрата в воду и за пределы самого полигона.

– Каждый из экспертов внес свои предложения по повышению экологической безопасности полигона, обсудил их с коллегами, – рассказала руководитель группы Сахиба Калаева. – Утилизация фильтрата, по нашему мнению, является главной проблемой. Мы рекомендовали сформировать на базе ЯГТУ научную группу с возможным привлечением специалистов из других вузов для разработки научно-исследовательского проекта по утилизации фильтрата и оборудованию полигона системой газоотведения с последующим разделением газов и использованием метана в экономических целях.

В очередной раз был поднят вопрос о том, что ярославцев необходимо приучить к раздельному сбору мусора.

Напомним, сегодня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Миронов и компания Игоря Чайки «Хартия» заключили договор на строительство мусороперерабатывающего завода. Сумма контракта пять миллионов рублей.