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Мешки шприцов вывозили: создатели колеса о том, как они помогли Ярославлю
24 мая 2018 18:28
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Колесо обозрения, построенное на набережной Которосли в Ярославле, стало украшением берега — считают создатели аттракциона. Сегодня на пресс-конференции директор компании, которая основала в городе аттракцион, рассказал о ВИП-кабинках и о том, чем ещё удивит нас колесо. А также признался, что место на Которосльной набережной им досталось захламлённое.
— Нам пришлось вывести больше десятка грузовиков строительного мусора — осколков кирпича, стекла и других материалов, оставшихся от строительства КЗЦ и гостиницы рядом. А также мешки шприцов вывозили, — рассказал директор Владимир Колар. — Похоже, здесь был «закладочный центр», постоянно ходили куда-то к берегу молодые люди.
Также создатели колеса рассказали о том, что уже слышали о планах мэра Ярославля Владимира Слепцова по продлению Которосльной набережной до Толбухинского моста.
Фото: Елена Вахрушева
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