«Почём сегодня литр?»: где в Ярославле самый дешёвый бензин

Мы нашли самые низкие цены в городе

«Дорог нет, бензин дорожает!», «Куда ему ещё расти?», «Насколько, интересно, ещё терпения у народа хватит?» — такие комментарии сейчас оставляют в интернете ярославцы, глядя на цены на бензин. Да, стоимость горючего увеличивается с каждым днём, и неизвестно, когда остановится. Хотя в правительстве Российской Федерации пообещали снизить акцизы на топливо, чтобы остановить рост цен, верится в это с трудом. Мы проехались по Ярославлю, чтобы сравнить цены на бензин на разных заправках. А также спросили у работников станций: когда топливо подешевеет и подешевеет ли вообще?

Заезжаем на первую заправку за Волгой «ТНК»: АИ-95 — 41,75, АИ-92 — 39,45, дизельное топливо — 42,05. Подходим к кассирам, представляемся журналистами. Не успели мы договорить, как нас направляют в главный офис. Все вопросы туда, рост цен не комментируем.

Цены растут каждый день

Едем дальше, как обычные водители.

Следующая заправка на Шевелюхе АЗС № 5 со значком Славнефть:

АИ-95 — 42,1;

АИ-92 — 39,80;

дизель — 42,60.

— Бензин каждый день дорожает, — говорит кассир. — Только сегодня на 50 копеек подняли. И у нас ещё одни из самых маленьких цен по городу. Бензин хороший, все документы есть.

Следующая заправка «Газпромнефть»:

АИ-95 — 41.75;

АИ-92 — 39,50;

дизельное топливо — 42,20.

Народу — больше, чем где-либо.

Дальше по дороге «Татнефть» в Кузнечихе.

АИ-95 — 42,09;

АИ-92 — 40,69;

дизельное топливо — 43,19.

— Почему же так дорого? — спрашиваем у кассира.

— Все поднимают, и мы поднимаем. Раньше «Газпром» первые были, потому что им «Славнефть» топливо первым привозил, а теперь нам, поэтому мы поднимаем раньше. Цена ещё зависит, почём топливо отгружают. Кому дороже, тот, соответственно, и цену выше делает, — объясняет кассир.

Снижения цен не ждите

— А снижать когда будете? Говорят, акцизы снижают…

— Да, на два рубля. Но цены не снизятся, это точно. Просто приостановятся. Бензин разрешено поднимать на 15 рублей в год, за счёт снижения акцизов, поднимут, значит, не на 15, а на 10. В этом году уже на четыре рубля подняли. Значит, ещё на шесть могут, — говорит кассир.

Мы, расстроенные, едем дальше. Уезжаем в Брагино.

Едем на «Лукойл».

АИ-95 — 42,39;

АИ-92 — 38,89;

дизельного топлива нет.

Но есть 100-й за 46,94 руб. за литр. Это, как нам сказали, для спортивных машин.

Власти обещают снизить акцизы на топливо

Следующая заправка ЯТК на Мышкинском проезде. Здесь цены самые высокие, что нам встретились по дороге.

АИ-95 — 44,20;

АИ-92 — 43,50;

дизель — 46 рублей.

— Почему у вас так дорого? Вон через дорогу заправка, там дешевле, — говорим мы.

— Это ведь не от нас зависит, а от руководства. Мы ничего не знаем, — пожимает плечами кассир.

Через дорогу заправка «Анита». Цены тоже, о-го-го.

АИ-95 — 43,50;

АИ-92 — 41,90;

дизель — 45,45.

Уезжаем на Фрунзе, там есть две заправки:

«Интеком Инвест»:



АИ-95 — 42 рубля;

АИ-92 — 39,80;

дизельное топливо — 42,40.

«Руспетрол»:

Кажется, мы наши самые низкие цены в городе.

АИ-95 — 39,09;

АИ-92 — 37,09;

Дизельное топливо — 36,59.

Решили спросить, почему у них так дёшево, откуда бензин. Оказалось, что водителей немного обманывают.

— Цены не такие, как на табло. Там старый ценник, сейчас он выше. Директор знает, ещё пока не поменял. На самом деле АИ-95 — 40,99, АИ-92 — 39,29, дизель евро — 40,99. Топливо нам поставляет НПЗ, — рассказал нам кассир.

Мы спросили у ярославского экономиста Александра Прохорова, стоит ли ждать снижения цен на бензин.

— Если правительство снизить цены на акцизы и не будет других внешних факторов, влияющих на стоимость топлива, то бензин подешевеет, но чисто символически и ненадолго. А потом, несомненно, цены снова поползут вверх, — сообщил кандидат экономических наук Александр Прохоров.

Подведём итоги: снижения цен не ждите. Скорее всего, они остановятся на какой-то момент, но через какое-то время снова поползут вверх.

Чтобы вам было удобнее, мы составили список, где находятся каждые из этих заправок.

Дзержинский район:

«ЯТК»: ул. Бабича, д. 3б, ул. Волгоградская, д. 48, ул. Промышленная, д. 14а.

«ТНК»: Ленинградский проспект, 86а, проспект Октября, 85-б, Тутаевское шоссе, в районе дома № 13

«Шелл»: проспект Октября, 98, в районе «Лакокраски».

«Руспетрол»: Тутаевское шоссе, 1.

«Татнефть»: Полушкина роща, 9в.

«Лукоил»: Тутаевское шоссе, 120.

«Газпромнефть»: Промышленное шоссе, Ленинградский проспект.

Кировский район:

«ЯТК»: Мышкинский проезд, 7к.

«ТНК»: на улице Магистральная.

«Анита»: Мышкинский проезд, 12.

«Энтиком Инвест»: г. Ярославль, ул. Магистральная, 5б.

Заволжский район:

«ТНК»: улица Дачная, 1, улица Дачная, 2.

ул. Колышкина (Резинотехника).

«Анита»: Мостецкая, 1б.

«Татнефть»: деревня Кузнечиха: улица Луговая, 12, улица Рижский съезд, 4.

«Газпромнефть»: Шевелюха,117а, пр. Машиностроителей, Красный Бор.

АЗС № 5 – Шевелюха (рядом с путепроводом).

Фрунзенский район:

«ЯТК»: Суздальское шоссе, 100.

«Шелл»: проспект Фрунзе, 44.

«ТНК»: проспект Фрунзе, 1, проспект Фрунзе, 52, проспект Фрунзе, 107.

«Руспетрол»: ул. Гагарина, 73, проспект Фрунзе, 91.

«Энтиком Инвест»: проспект Фрунзе, 108.

«Татнефть»: пр. Фрунзе, 21.

Красноперекопский:

«ЯТК»: ул. Большая Федоровская, в районе д. 119.

«ТНК»: ул. Декабристов, 11.

«Анита»: Большая Фёдоровская 78а.

«Энтиком Инвест»: ул. Университетская, 31.

«Газпромнефть»: Силикатное шоссе, 2.