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«МегаФон» дарит ярославцам призы
24 мая 2018 17:40
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На правах рекламы
Чем жарче становятся дни, чем краше природа рисует городские пейзажи, тем больше фотографий с отдыха появляется в Сети. Любители отдыха без труда отгадают 5 известных мест города. А «МегаФон» подарит первым пяти верно угадавшим приятный приз — селфи-палку, чтобы поводов запечатлеть момент стало еще больше.
Условия розыгрыша просты. Необходимо:
Победители забирают призы самостоятельно.
Место № 1
Место № 2
Место № 3
Место № 4
Место № 5
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