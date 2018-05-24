«МегаФон» дарит ярославцам призы

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Чем жарче становятся дни, чем краше природа рисует городские пейзажи, тем больше фотографий с отдыха появляется в Сети. Любители отдыха без труда отгадают 5 известных мест города. А «МегаФон» подарит первым пяти верно угадавшим приятный приз — селфи-палку, чтобы поводов запечатлеть момент стало еще больше.

Условия розыгрыша просты. Необходимо:

отгадать все 5 мест, изображенных на фотографиях; отправить ответы на электронную почту Написать письмо в теле письма указать ФИО и контактный номер; срок проведения — с 24 мая 17:40 до 25 мая 17:40; победителями становятся авторы 5 первых писем с правильными ответами.

Место № 1

Место № 2

Место № 3

Место № 4

Место № 5