|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На колесе обозрения в Ярославле можно будет выпить и пожениться
24 мая 2018 15:41
2 799 0
Новое колесо обозрения в Ярославле будет выглядеть роскошно. С неоновым шнуром и желтой подсветкой оно будет казаться золотым. И на него повесят VIP-кабинки.
Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции строители аттракциона.
— Будет три VIP-кабинки — «Москва,» «Чайка» с космической отделкой внутри и кабинка «Торжественная» в свадебном оформлении. В других городах в последней кабинке регистрируют браки прямо на небесах в прямом смысле слова. Для молодоженов и семейных пар юбиляров бесплатна эта последняя кабинка, — рассказали строители.
В VIP-кабинки пускать будут с отдельного входа без очереди, туда можно заказывать напитки и легкие закуски (фрукты, орешки и прочее).
— Ярославское колесо будет сертифицировано по регламенту Европейского технического союза, — рассказал генеральный директор компании-производителя колеса обозрения Юрий Дворецков. — Сегодня до конца дня оно будет работать с полной нагрузкой, а мы будем ходить присматриваться, прислушиваться к его работе.
Ярославское колесо — не самое высокое в России. Оно такое же, как в Челябинске и Ростове-на-Дону. Пока самое высокое в центральной части страны, но это пока. Аттракцион рассчитан примерно на 17,5 лет при максимальной загрузке ежедневно. Но так как такого не бывает, то расчетный срок эксплуатации установили в 40 лет.
Самое старое колесо в России — в Измайловском парке в Москве. Оно построено в 1957 году и до сих пор работает. А самое древнее в мире — в Вене. Построено в 1888 году. Оно с трамвайными вагонами вместо кабинок.
Уже известны и цены на билеты. Полную таблицу цен смотрите здесь. А также читайте, кого первыми пустят на колесо в день его открытия и кому повезёт прокатиться бесплатно.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров