На колесе обозрения в Ярославле можно будет выпить и пожениться

На аттракционе будут VIP-кабинки

Новое колесо обозрения в Ярославле будет выглядеть роскошно. С неоновым шнуром и желтой подсветкой оно будет казаться золотым. И на него повесят VIP-кабинки.

Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции строители аттракциона.

— Будет три VIP-кабинки — «Москва,» «Чайка» с космической отделкой внутри и кабинка «Торжественная» в свадебном оформлении. В других городах в последней кабинке регистрируют браки прямо на небесах в прямом смысле слова. Для молодоженов и семейных пар юбиляров бесплатна эта последняя кабинка, — рассказали строители.

В VIP-кабинки пускать будут с отдельного входа без очереди, туда можно заказывать напитки и легкие закуски (фрукты, орешки и прочее).

— Ярославское колесо будет сертифицировано по регламенту Европейского технического союза, — рассказал генеральный директор компании-производителя колеса обозрения Юрий Дворецков. — Сегодня до конца дня оно будет работать с полной нагрузкой, а мы будем ходить присматриваться, прислушиваться к его работе.

Ярославское колесо — не самое высокое в России. Оно такое же, как в Челябинске и Ростове-на-Дону. Пока самое высокое в центральной части страны, но это пока. Аттракцион рассчитан примерно на 17,5 лет при максимальной загрузке ежедневно. Но так как такого не бывает, то расчетный срок эксплуатации установили в 40 лет.

Самое старое колесо в России — в Измайловском парке в Москве. Оно построено в 1957 году и до сих пор работает. А самое древнее в мире — в Вене. Построено в 1888 году. Оно с трамвайными вагонами вместо кабинок.

Уже известны и цены на билеты. Полную таблицу цен смотрите здесь. А также читайте, кого первыми пустят на колесо в день его открытия и кому повезёт прокатиться бесплатно.