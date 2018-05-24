Намухлевали с едой: в Ярославле восемь детских садиков незаконно заказывали питание

Заведующие детских садов помогли «Социальному питанию» обойти конкурентов

В Ярославле сотрудники прокуратуры Заволжского района решили проверить в детских садах документы, связанные с заказом питания. И выяснилось, что в восьми дошкольных учреждениях контракты заключены с нарушениями закона.

— Анализ документов показал, что контракты заключались с одной и той же организацией на короткие сроки один за другим, — рассказали в прокуратуре Заволжского района Ярославля. — То есть их заключали с намерением «искусственного дробления», чтобы избежать конкурсных процедур. Этим самым руководство детских садов давало необоснованные преференции для фирмы-поставщика, освобождая её от участия в конкурсе.

Другими словами, администрация садиков помогла бизнесменам обойти конкурентов. Речь идёт о крупном в Ярославле предприятии по изготовлению и доставке питания для детских садов, школ, больниц и заводов «Социальное питание». Но наказали не их, а заведующих садиков. Их обязали заключать контакты как положено, а также им теперь грозят штрафы от 25 до 50 тысяч рублей.

Были к «Социальному питанию» претензии к качеству еды. После этого мы обошли все цеха предприятия и выяснили, что там происходит, и какие продукты используют.