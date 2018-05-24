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Первыми на колесе обозрения в Ярославле прокатят детей и девять мэров
24 мая 2018 14:39
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Сегодня на пресс-конференции рассказали, как будут запускать колесо обозрения в Ярославле. Старт — в День города.
Колесо откроют в присутствии девяти мэров городов Золотого кольца, — рассказал гендиректор фирмы «Триколор К» Владимир Коллар. — Ждем даже Валентину Терешкову на открытие.
Говорит, что колесо сперва хотели построить на границе Парка Тысячелетия, но это зона ЮНЕСКО.
— По заданию департамента охраны памятников мы провели работы по тому, как колесо встанет в ландшафт, не будет ли перекрывать виды. И получили одобрение директора департамента, — уверяет Коллар.
Строительство колеса вызвало огромное негодование у градозащитницы Ольги Мазановой. Она до сих пор против этого аттракциона. Но в итоге проект согласован везде, где это требуется законодательством, уверяют владельцы колеса.
— Мы находимся за буферной зоной ЮНЕСКО, — уточнили они.
Сейчас проводятся испытания на дисбаланс — загружают подряд три-четыре кабинки на полную загрузку, а остальные пустые.
Уже третий день проходят сертификационные исследования, по результатам которых завтра будет выписан сертификат.
— После его получения мы сможем сказать на 100 процентов — добро пожаловать, — рассказали организаторы.
Первыми пассажирами будут мэры Золотого кольца и дети из детских домов Ярославля.
Напомним, ярославцы смогут прокатиться на колесе уже в День города. Уже известны цены на билеты. Кстати, некоторых прокатят бесплатно.
Фото: Александра Савельева
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