Первыми на колесе обозрения в Ярославле прокатят детей и девять мэров

Еще пара дней — и сможем покататься

Сегодня на пресс-конференции рассказали, как будут запускать колесо обозрения в Ярославле. Старт — в День города.

Колесо откроют в присутствии девяти мэров городов Золотого кольца, — рассказал гендиректор фирмы «Триколор К» Владимир Коллар. — Ждем даже Валентину Терешкову на открытие.

Говорит, что колесо сперва хотели построить на границе Парка Тысячелетия, но это зона ЮНЕСКО.

— По заданию департамента охраны памятников мы провели работы по тому, как колесо встанет в ландшафт, не будет ли перекрывать виды. И получили одобрение директора департамента, — уверяет Коллар.

Строительство колеса вызвало огромное негодование у градозащитницы Ольги Мазановой. Она до сих пор против этого аттракциона. Но в итоге проект согласован везде, где это требуется законодательством, уверяют владельцы колеса.

— Мы находимся за буферной зоной ЮНЕСКО, — уточнили они.

Сейчас проводятся испытания на дисбаланс — загружают подряд три-четыре кабинки на полную загрузку, а остальные пустые.

Уже третий день проходят сертификационные исследования, по результатам которых завтра будет выписан сертификат.

— После его получения мы сможем сказать на 100 процентов — добро пожаловать, — рассказали организаторы.

Первыми пассажирами будут мэры Золотого кольца и дети из детских домов Ярославля.

Напомним, ярославцы смогут прокатиться на колесе уже в День города. Уже известны цены на билеты. Кстати, некоторых прокатят бесплатно.