Задержанному «единороссу» Павлу Дыбину оставили мандат депутата и место в партии

Сейчас Павел Дыбин находится в изоляторе временного содержания, скоро суд решит вопрос с мерой пресечения

Руководство Ярославской областной думы не намерено прощаться с депутатом Павлом Дыбиным, которому следователи предъявили обвинение в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

— Никаких процессов по отзыву мандата у Павла Дыбина не происходит, — заверил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. — Рассматривать вопрос о лишении его статуса депутата возможно лишь в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор.

Сохранили за ним место и в партии «Единая Россия», где он числится членом регионального и городского политсоветов, а также занимает пост заместителя председателя фракции в Ярославской областной думе.

Продолжает по умолчанию Павел Дыбин и участвовать в праймериз «Единой России» перед выборами депутатов Ярославской областной думы.

— Вопроса об исключении Павла Дыбина из партии и снятии его с праймериз пока не стоит, — объяснили в исполнительном комитете «Единой России». — Сначала в партию должна поступить официальная бумага от следственных органов о том, что на него возбуждено уголовное дело, и только потом на оргкомитете будет подниматься эта тема.

По версии следствия, Павел Дыбин заявлялся на участие в аукционах «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля, а потом подконтрольные ему организации свои заявки отзывали. Но не просто так — он за это брал деньги от представителя фирмы, которая в итоге победила. У тех был интерес, чтобы контора Дыбина ушла с торгов и не занизила стоимость этих контрактов. Следователи говорят, что за свои «услуги» Павел Дыбин получил 1,4 миллиона рублей.

Как рассказали в Агентстве по муниципальному заказу, неизвестно, на какие аукционы заявлялся Дыбин и его организация:

— Участники аукциона обезличены, виден только победитель, когда он выигрывает.

Вчера Павла Дыбина задержали сотрудники Следственного комитета. Он их ждал дома. Сейчас депутат сидит в изоляторе временного содержания. Сегодня или завтра суд должен рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения — взять подозреваемого под стражу, назначить домашний арест или отпустить под подписку о невыезде на время следствия. В отношении депутата уже возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.