В Ярославской области пешехода сбила машина, отлетевшая в обочину после ДТП

В Рыбинском районе сразу четыре человека пострадали в аварии на трассе. Накануне около 14 часов дня «Нива-Шевроле» влетела в «Фольксваген-Пассат».

От удара второй автомобиль откинуло на обочину, где в это время шла 36-летняя местная жительница.

— В ДТП травмы получили водители автомобилей, пассажир «Нивы» и пешеход, — уточнили в ГИБДД по Ярославской области.

Внедорожником «Нива» управлял 59-летний мужчина, а за рулём иномарки находился 54-летний водитель. Женщине, идущей вдоль дороги, повезло, что основной удар «Нивы» пришёлся в столб, машина задела пешехода по касательной. Сильнее всех пострадал водитель иномарки, которого госпитализировали.