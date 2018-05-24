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В Ярославской области пешехода сбила машина, отлетевшая в обочину после ДТП
24 мая 2018 13:23
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В Рыбинском районе сразу четыре человека пострадали в аварии на трассе. Накануне около 14 часов дня «Нива-Шевроле» влетела в «Фольксваген-Пассат».
От удара второй автомобиль откинуло на обочину, где в это время шла 36-летняя местная жительница.
— В ДТП травмы получили водители автомобилей, пассажир «Нивы» и пешеход, — уточнили в ГИБДД по Ярославской области.
Внедорожником «Нива» управлял 59-летний мужчина, а за рулём иномарки находился 54-летний водитель. Женщине, идущей вдоль дороги, повезло, что основной удар «Нивы» пришёлся в столб, машина задела пешехода по касательной. Сильнее всех пострадал водитель иномарки, которого госпитализировали.
Фото: ГИБДД по Ярославской области
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