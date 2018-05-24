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«Я хочу честно смотреть вам в глаза»: Игорь Чайка собрался решить мусорный скандал за пять миллиардов
24 мая 2018 13:07
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После того как в Ярославле разгорелся большой мусорный скандал из-за ввоза московских отходов на полигон «Скоково», было сказано много слов про необходимость строительства мусороперерабатывающего завода. И сегодня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Миронов заключил договор об этом.
— Соглашение заключили с учредителем «ЭкоГрупп», в состав которой входит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — компания Игоря Чайки «Хартия», — сообщили в правительстве Ярославской области.
На строительство мусороперерабатывающего завода, мусоросортировочных станций и другое развитие региональной системы обращения с отходами планируется вложить порядка пяти миллиардов рублей.
— Эти деньги вложит инвестор, — пообещал губернатор Дмитрий Миронов. — Он также уделит большое внимание внедрению системы раздельного сбора мусора. В муниципальных районах появятся специальные площадки и сортировочные станции. Будет обновлен и парк техники, занятой на утилизации твердых бытовых отходов.
Высказался на эту тему и инвестор, компания которая уже занимается в Ярославле мусорным бизнесом.
— Мы должны сделать всё, чтобы в кратчайшие сроки в повседневной жизни людей произошли качественные изменения, — подчеркнул Игорь Чайка. — Все запланированные мероприятия позволят существенно улучшить экологическую обстановку в регионе, создать большое количество новых рабочих мест, увеличить налоговую базу. Мы хотим честно смотреть людям в глаза, зная, что все сделали добросовестно и качественно.
Тема с ввозом московского мусора на ярославский полигон «Скоково» вызвала у сотен ярославцев бурю негативных эмоций — в городе разразился большой скандал. Теперь власти делают всё возможное, чтобы потушить народный гнев. А люди постоянно устраивают антимусорные акции протеста.
Фото: ярославль.рф
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