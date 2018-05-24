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Обзор
Больше еды! Список самых вкусных фестивалей лета
24 мая 2018 12:55
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Лето хочется провести так, чтобы было потом, о чём вспомнить! К счастью, это можно сделать не только на заграничном курорте, но и у нас в Ярославской области. Мы собрали в этом материале самые вкусные фестивали еды, которые будут идти всё лето. Где утолить голод вашего внутреннего гурмана — решать вам. Может быть, везде?
«Киновкусный фестиваль» в Рыбинске
Сколько раз вы смотрели фильмы и хотели попробовать то, что увидели на экране? Наверняка такое желание возникало у каждого. И его можно будет исполнить на фестивале еды в Рыбинске, где будут дегустировать блюда из фильмов, в большинстве своём — советских.
— В числе блюд: рыба заливная, пирог «Ноктюрн», икра баклажанная, курица диетическая и многое другое, — рассказали организаторы.
Фестиваль пройдёт 2 июня.
Фестиваль царской селёдки в Переславле
Царской селёдкой называют переславскую рыбу ряпушку. Рыбный фестиваль пройдет в четвертый раз на радость любителям рыбки. Во время праздника устроят дегустации сельди по-голландски и по-русски, а также дегустацию блюд из рыбы на тему «А как ещё приготовить селёдку?».
Для кулинаров устроят мастер-класс по разделыванию селёдки, а шеф-повара продемонстрируют, как солить, мариновать и коптить нежную рыбку. Конечно, будет анимация для детей и взрослых.
Фестиваль пройдет 12 июня в Переславле-Залесском на улице Кардовского, 22.
Фестиваль кухни на углях «Углече поле»
Летом жарить мясо на углях, пожалуй, лучшее занятие на свежем воздухе. По-новому решил в этом году отметить День города Углич, устроив фестиваль еды на гриле. Готовить на углях будут не только мясо и рыбу, а также овощи и даже десерты.
— Углич один из немногих городов, где есть органическое мясо, где традиционно производится вкуснейшая колбаса, купаты, колбаски для гриля. На площадке будут представлены местные продукты: мясо, крафтовые сыры и знаменитые сорта сыра из Углича, угличский хлеб, вкусные пироги и квас от угличских монастырей, угличская минеральная вода, — рассказали организаторы
Фестиваль пройдёт 21 июля.
Соль великая в Некрасовском
Нет, вам не придётся пуд соли съесть. А вот угостится соленьями, луковым пирогом и капорским чаем — пожалуйста.
Под открытым небом также утроят историческую реконструкцию — битву князей за соль великую.
Фестиваль пройдёт 28 июля в поселке Некрасовское, в местечке «Соляной остров».
Пир на Волге
Одно из самых масштабных событий лета пройдет в Ярославле на Стрелке, где развернутся десятки площадок от ресторанов, устроят многочисленные мастер-классы и битвы поваров. Ожидаются звёздные ведущие фестиваля, чемпионат кухонь, продукты от местных производителей и, конечно, очень много еды. Также в день фестиваля по Волге будет катать гостей гастрономический теплоход, на котором вечером закатят большой ужин.
В прошлом году на Волге пировали около 15 тысяч гостей. Ожидается, что в этом году гостей будет минимум в два раза больше.
Фестиваль состоится 18 августа.
Луковая ярмонка
В Ростове Великом любят лук и знают, как его приготовить. Попробуйте луковые кулинарные шедевры, поучаствуйте в конкурсах, приготовьте сувенир своими руками и просто повеселитесь на этом весёлом фестивале.
Фестиваль состоится 1 сентября в Ростове Великом на улице Достоевского, 37.
«Хреновый фестиваль»
Завершает сезон гастрономических праздников фестиваль, посвящённый не самому обычному продукту — хрену. Оказывается, приготовить из него можно много интересных блюд. Хрен можно засолить, приправить специями, запечь. Попробуйте его в разных вариантах!
Фестиваль состоится 8 сентября в посёлке Лесная поляна в Ярославском районе.
Фото: Александра Савельева, yareda.ru, Хреновый фестиваль / vk.com
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