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В Ярославле пройдет бесплатный федеральный семинар «Продажи в интернете»

29 мая 2018 12:00
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Интернет, семинар, продажи

На правах рекламы

Интернет-проект успешно запущен, но как повысить продажи и конверсию? Как удержать клиентов и вдохновить их на повторные продажи? Можно нанять армию маркетологов, аналитиков и программистов, но лучше прийти на бесплатный семинар «Продажи в Интернете» и получить практические рецепты повышения эффективности сайта.

7 июня гости узнают:

  • какие методы продаж наиболее эффективны в 2018 г.;
  • как сэкономить время и деньги на обновлении/перезапуске сайта;
  • как рассчитать стоимость привлечения клиента в реальном времени;
  • почему клиенты уходят с сайта без покупки;
  • как превратить новых клиентов в постоянных с помощью CRM;
  • как грамотно распределить рекламный бюджет;
  • как заставить интернет-магазин продавать и вывести его на федеральный уровень.

Семинар пройдет 7 июня в Гостиничном комплексе «Алеша Попович Двор» по адресу: г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 55

Семинар будет полезен всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если мир онлайн- бизнеса уже не нов, то после семинара станет понятно, как с наименьшими денежными и трудозатратами увеличить продажи и эффективность работы интернет-магазина.

Мероприятие пройдет в рамках «Федеральной программы 1С-Битрикс». В Ярославле организатором выступает компания Cetera.

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха состоявшихся интернет-проектов сэкономят время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.

Почему нельзя пропустить этот семинар?

  • пришедшие получат 100% полезной информации — сжато и по делу — для успешного и быстрого запуска интернет-проекта /бизнеса в онлайн;
  • даже на бесплатном семинаре гостей ждут подарки от организаторов;
  • только для участников семинара скидка 10% на поддержку сайта.

Участие бесплатное, регистрироваться можно уже сейчас. Количество мест ограничено.

Вопросы по семинару есть возможность задать напрямую в компанию Cetera по телефону 8 (800) 775-52-93 или электронной почте Написать письмо.

Можно обратиться по всем вопросам к Марии Лебедевой.

Продажа авто, мото
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