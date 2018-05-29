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В Ярославле пройдет бесплатный федеральный семинар «Продажи в интернете»
29 мая 2018 12:00
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На правах рекламы
Интернет-проект успешно запущен, но как повысить продажи и конверсию? Как удержать клиентов и вдохновить их на повторные продажи? Можно нанять армию маркетологов, аналитиков и программистов, но лучше прийти на бесплатный семинар «Продажи в Интернете» и получить практические рецепты повышения эффективности сайта.
7 июня гости узнают:
Семинар пройдет 7 июня в Гостиничном комплексе «Алеша Попович Двор» по адресу: г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 55
Семинар будет полезен всем, кто ищет новые идеи для развития своего бизнеса, чьи профессиональные задачи связаны с продажами и продвижением. Если мир онлайн- бизнеса уже не нов, то после семинара станет понятно, как с наименьшими денежными и трудозатратами увеличить продажи и эффективность работы интернет-магазина.
Мероприятие пройдет в рамках «Федеральной программы 1С-Битрикс». В Ярославле организатором выступает компания Cetera.
Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха состоявшихся интернет-проектов сэкономят время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.
Почему нельзя пропустить этот семинар?
Участие бесплатное, регистрироваться можно уже сейчас. Количество мест ограничено.
Вопросы по семинару есть возможность задать напрямую в компанию Cetera по телефону 8 (800) 775-52-93 или электронной почте Написать письмо.
Можно обратиться по всем вопросам к Марии Лебедевой.
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