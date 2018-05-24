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Ярославская племянница Скрипаля считает, что его дочь должна вернуться в Россию

24 мая 2018 09:31
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Ярославль, Великобритания, Скрипаль

Племянница разведчика Сергея Скрипаля, которая живёт в Ярославле, ответила на выступление Юлии Скрипаль, которое на днях опубликовало британское информагентство.

В видеосообщении Юлия (дочь разведчика) рассказала о том, что выздоровление для неё было очень тяжёлым процессом, а в Россию она не планирует возвращаться по крайней мере до тех пор, пока не выздоровеет её отец.

С этим не совсем согласилась ярославская родственница Виктория Скрипаль.

— Связаться с ней я не могу, со мной британские власти на контакт не идут, визу мне не дают. Но что ей мешает поехать в Россию? Разве у нас врачи хуже, чем в Великобритании? — говорит Виктория. — Единственное, что оправдано — это ожидание выздоровления её папы. А потом лучше домой.

Напомним, после истории отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, ярославская племянница пыталась поехать к родственнику, но ей отказали в визе. А затем в родном городе её решили исключить из правления ТСЖ.

Теперь она завела страницу во «ВКонтакте», с которой пишет послания в Великобританию:

— Дорогая, любимая сестрёнка! Ты не выходишь на связь, мы ничего не знаем о тебе и о Сергее Викторовиче, — написала она в начале мая. — Знаю, что не вправе без спроса вмешиваться в твои дела, но очень волнуюсь. И за тебя, и за папу. А ещё за Нуара. Он сейчас в собачьей гостинице, за неё нужно платить, и надо как-то решать, что с ним делать дальше. Я готова забрать его себе, буду заботиться о нём до твоего возвращения. Кроме того, меня беспокоит, что не урегулированы вопросы по содержанию и сохранности твоей квартиры и машины. Мы можем помочь и с этим, но нужна твоя доверенность на меня или на Лену, мою сестру. Если посчитаешь нужным, передай её через консульский отдел посольства России в любой стране. Если нет, мы поймём и не будем вмешиваться в твои дела.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Первый канал
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