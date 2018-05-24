В Ярославле состоится парад близнецов

Встреча пройдёт на Стрелке

В Ярославле пройдёт парад близнецов. Родители приведут своих детей-близняшек на Стрелку 27 мая в 11 часов.

— С собой не забыть: детей, мыльные пузыри, гелиевые шарики для запуска в небо. Мальчикам — голубые, девочкам — розовые. И ещё отличное настроение, — рассказали организаторы встречи.

Парад близнецов — это всероссийское событие. 27 мая такая встреча пройдёт в каждом крупном городе.