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В Ярославле состоится парад близнецов
24 мая 2018 09:29
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В Ярославле пройдёт парад близнецов. Родители приведут своих детей-близняшек на Стрелку 27 мая в 11 часов.
— С собой не забыть: детей, мыльные пузыри, гелиевые шарики для запуска в небо. Мальчикам — голубые, девочкам — розовые. И ещё отличное настроение, — рассказали организаторы встречи.
Парад близнецов — это всероссийское событие. 27 мая такая встреча пройдёт в каждом крупном городе.
Фото: Алёна Пестова/Vk.com
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