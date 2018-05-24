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Город

Не рассыпать по пути: власти придумали, как мусоровозы должны возить отходы на полигон «Скоково»

24 мая 2018 07:33
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мусор, Ярославль, Скоково, мусорный скандал

На заседании экспертной группы по вопросам контроля экологической безопасности в «Скоково» рассказали, как идёт работа на полигоне.

— Заменен сигнализатор ртути, проведена поверка автовесовой, установлены видеокамеры, фиксирующие ввоз отходов на полигон, на объекте работает пост МЧС по контролю за пожарной и радиационной обстановкой, — рассказала руководитель экспертной группы Сахиба Калаева. — Приняты меры по пресечению фактов замусоривания территории, прилегающей к дороге, ведущей в «Скоково», из-за отсутствия тентов на машинах.

Теперь вся спецтехника, которая везет на полигон отходы, которые могут высыпаться, должна быть оборудована тентами.

Рассказали на заседании и о результатах проб почвы, воды и воздуха из двух наблюдательных скважин и реки Норы.

 — Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, — сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Результаты анализов мы сравнили с показаниями прошлых лет. Ухудшений нет.

По результатам независимой экспертизы, правда, не всё так радужно.

Теперь хотят создать межвузовскую экспертную группу, которая придумает, как утилизировать фильтрат.

Напомним, внимание на полигон «Скоково» первыми обратили общественники, когда заметили, что к нему едут мусоровозы с московскими номерами. Власти отрицали этот факт, но через некоторое время признались, что мусор действительно везут московский. Губернатор заключил с Москвой соглашение, по которому к нам привезут 200 тысяч тонн отходов из столицы, после чего ярославцы несколько раз выходили на митинги. А общественники подняли вопрос о безопасности полигона «Скоково».

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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