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Центр Ярославля перекроют из-за велосипедистов: где будет не проехать
24 мая 2018 06:29
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В ночь с 25 на 26 мая в центре Ярославля перекроют дороги. Всё из-за акции «Ночной велопробег».
— Велопробег будет посвящён Дню города, ограничение временно вводится с 23:00 25 мая до 1:00 26 мая, — рассказали в мэрии Ярославля.
Где перекроют движение: на участках улиц Свободы, Победы, Большая Октябрьская, Чайковского, Рыбинская, Салтыкова-Щедрина, Которосльная набережная, Республиканская, Первомайская, Андропова, Революционная, Почтовая, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок, Советская, Советская площадь, Кирова, Нахимсона.
Ярославль в последнее время испытывает особую любовь к велоспорту, а как иначе — на велосипеды мэр города заставил пересесть даже своих подчинённых.
Фото: Александра Савельева, мэрия Ярославля
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