Центр Ярославля перекроют из-за велосипедистов: где будет не проехать

Два часа в центре будут стоять запрещающие знаки

В ночь с 25 на 26 мая в центре Ярославля перекроют дороги. Всё из-за акции «Ночной велопробег».

— Велопробег будет посвящён Дню города, ограничение временно вводится с 23:00 25 мая до 1:00 26 мая, — рассказали в мэрии Ярославля.

Где перекроют движение: на участках улиц Свободы, Победы, Большая Октябрьская, Чайковского, Рыбинская, Салтыкова-Щедрина, Которосльная набережная, Республиканская, Первомайская, Андропова, Революционная, Почтовая, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок, Советская, Советская площадь, Кирова, Нахимсона.

Схема движения велопробега

Ярославль в последнее время испытывает особую любовь к велоспорту, а как иначе — на велосипеды мэр города заставил пересесть даже своих подчинённых.