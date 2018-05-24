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Эксклюзив
В центре Ярославля полыхает дом: на месте пожарные и реанимобиль
23 мая 2018 22:11
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В центре Ярославля — серьёзный пожар. Горит трёхэтажный дом на улице Трефолева, 13 — там, где раньше был ресторан «Амстердам».
— Дым валит со второго и третьего этажа, — рассказывают очевидцы. — Пожарные в масках работают внутри. На место приехал реанимобиль.
В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что горит расселённый дом.
— Медики в таких случаях приезжают на всякий случай, но пока данных о пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе управления.
Пожар еще не потушили.
Фото: Анна Елкина
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