В центре Ярославля полыхает дом: на месте пожарные и реанимобиль

Дым валит со второго и третьего этажей

В центре Ярославля — серьёзный пожар. Горит трёхэтажный дом на улице Трефолева, 13 — там, где раньше был ресторан «Амстердам».

— Дым валит со второго и третьего этажа, — рассказывают очевидцы. — Пожарные в масках работают внутри. На место приехал реанимобиль.

В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что горит расселённый дом.

— Медики в таких случаях приезжают на всякий случай, но пока данных о пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе управления.

Пожар еще не потушили.