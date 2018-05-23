Взятка в 1,4 миллиона рублей: в отношении депутата облдумы Павла Дыбина возбудили уголовное дело

Решается вопрос о мере пресечения Павлу Дыбину

Ярославские следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина. Его подозревают в особо крупном коммерческом подкупе.

— По данным следствия, подозреваемый получил от представителя коммерческой организации свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в аукционах, проводимых «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ», и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов, — уточнили в следственном комитете.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Дыбину грозит от 7 до 12 лет колонии.

Как рассказали в Агентстве по муниципальному заказу, неизвестно, на какие аукционы заявлялся Дыбин и его организация:

- Участники аукциона обезличены, виден только победитель, когда он выигрывает.

Павел Дыбин работает депутатом Ярославской областной думы. Сейчас участвует в праймериз с намерениями получить мандат в следующем созыве. Вместе с этим является учредителем и исполнительным директором группы компаний «МИКРОН», которая занимается ремонтом техники и монтажом инженерных сетей. У него есть три ребёнка.

Депутат Павел Дыбин накануне отчитался о своих доходах за прошлый год — он задекларировал 4,9 миллиона рублей, в собственности квартира — 51,1 кв. м. У его супруги доход в 76 тысяч рублей и собственная квартира в 169 квадратных метров.