|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Взятка в 1,4 миллиона рублей: в отношении депутата облдумы Павла Дыбина возбудили уголовное дело
23 мая 2018 19:43
1 127 0
Ярославские следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина. Его подозревают в особо крупном коммерческом подкупе.
— По данным следствия, подозреваемый получил от представителя коммерческой организации свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в аукционах, проводимых «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ», и от намеренного занижения стоимости контракта в рамках аукционов, — уточнили в следственном комитете.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Дыбину грозит от 7 до 12 лет колонии.
Как рассказали в Агентстве по муниципальному заказу, неизвестно, на какие аукционы заявлялся Дыбин и его организация:
- Участники аукциона обезличены, виден только победитель, когда он выигрывает.
Павел Дыбин работает депутатом Ярославской областной думы. Сейчас участвует в праймериз с намерениями получить мандат в следующем созыве. Вместе с этим является учредителем и исполнительным директором группы компаний «МИКРОН», которая занимается ремонтом техники и монтажом инженерных сетей. У него есть три ребёнка.
Депутат Павел Дыбин накануне отчитался о своих доходах за прошлый год — он задекларировал 4,9 миллиона рублей, в собственности квартира — 51,1 кв. м. У его супруги доход в 76 тысяч рублей и собственная квартира в 169 квадратных метров.
Фото: Павел Дыбин/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
сегодня
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров