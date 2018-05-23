Четыре района в Рыбинске оставили без газа

Жителей Рыбинска оставят без горячей воды на неопределённый срок

В Рыбинске четырём котельным перекрыли газ из-за огромных долгов. Пострадали жители посёлков Судоверфь, Юбилейный, Костино и Песочное.

Причиной жёсткой меры стал долг в 39,5 миллиона рублей, которые накопила компания «Коммунальные системы», 19 месяцев не оплачивая поставку ресурса для нагрева воды.

— Предупреждение об отключении было направлено 25 апреля, но добиться исполнения договорных условий поставки газа так и не удалось, — сообщили в «Газпром межрегионгаз Ярославль». — Пришлось прибегнуть к самой крайней мере воздействия на должника.

В результате этой меры без горячей воды останутся жители. Однако компания-поставщик действовала по закону.

Не так давно из-за долгов в Рыбинске перестали ездить троллейбусы.