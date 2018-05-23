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В час пик Московский встал: на проспекте две аварии
23 мая 2018 17:04
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Не везёт в вечерний час пик Московскому проспекту в Ярославле. На нём случилось сразу две аварии. И обе по направлению в Красноперекопский и Фрунзенский районы.
Рядом с пересечением с улицей Малой Пролетарской на правой полосе сломалась маршрутка. Водитель высадил всех пассажиров.
— Маршрутка совсем умерла, её грузят на погрузчик, чтобы увезти с дороги, — рассказывает корреспондент 76.ru Елена Вахрушева. — Ещё одна небольшая авария на Московском мосту в месте, где соединяется съезд с моста с основной дорогой.
Из-за двух аварий в одном направлении пробка в сторону районов растянулась уже до Красной площади. Движение по улицам Ушинского, Комсомольской сейчас крайне медленное — около 5 километров в час.
Фото: Елена Вахрушева
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