Ярославское колесо обозрения запустили: в каждую кабину загрузили по полтонны

Гигантское колесо запустят 26 мая

До открытия колеса обозрения осталось три дня. Колесо установили полностью, осталось только испытать его на прочность. Что сейчас и делают.

— В данный момент колесо работает. В каждую кабинку положили груз по 500–600 килограммов, – рассказал директор по связям с общественностью ООО «Триколор К» Денис Алексеев.

Напомним, торжественный запуск колеса состоится 26 мая в 11:30. Уже сейчас стали известны цены на билеты.