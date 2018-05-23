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Ярославское колесо обозрения запустили: в каждую кабину загрузили по полтонны
23 мая 2018 17:01
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До открытия колеса обозрения осталось три дня. Колесо установили полностью, осталось только испытать его на прочность. Что сейчас и делают.
— В данный момент колесо работает. В каждую кабинку положили груз по 500–600 килограммов, – рассказал директор по связям с общественностью ООО «Триколор К» Денис Алексеев.
Напомним, торжественный запуск колеса состоится 26 мая в 11:30. Уже сейчас стали известны цены на билеты.
Фото: Александра Савельева
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