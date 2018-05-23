Беззалоговый кредит в режиме онлайн для бизнеса — это реально

На небольших предприятиях кредиты являются зачастую основным условием не только для развития, но и для самого существования бизнеса. Как правило, деньги нужны быстро и без залога, который не всегда могут предоставить даже надежные заемщики с хорошо развитым, работающим бизнесом. За последнее время банки разработали такие продукты, которые позволяют удовлетворить эти потребности. В частности, несколько новинок предлагает «Промсвязьбанк».

Запасной кошелек

Одной из главных проблем предпринимателей являются кассовые разрывы, когда деньги нужно «перехватить» на небольшой срок, чтобы не вынимать их из оборота. Для решения этой проблемы «Промсвязьбанк» разработал специальное предложение — «СуперОвердрафт», которое действует до 1 июля 2018 года включительно. В его рамках юридические лица и индивидуальные предприниматели могут на пять лет открыть лимит на сумму от 1 до 60 миллионов рублей без залога. Конкретная сумма лимита для каждого предприятия определяется, исходя из анализа его оборотов, причем необязательно в «Промсвязьбанке».

Ставка по овердрафту составляет от 8,5% годовых*. Проценты начисляются только за время фактического пользования средствами банка, и клиент может выбрать наиболее удобный для себя вариант погашения: автоматическое списание задолженности в момент поступления средств на расчетный счет или из остатка на конец дня. При этом транши в рамках кредитного лимита предоставляются без ограничений по срокам.

Такой «запасной кошелек» удобен, когда необходимо срочно произвести закупки или какие-либо выплаты, а деньги от покупателей еще не поступили.

Получите деньги, не посещая офиса банка

И такое тоже возможно! «Промсвязьбанк» предлагает воспользоваться таким продуктом, как «Кредит Онлайн». Банк на основе анализа деятельности предприятия автоматически формирует предложение по кредиту и в интернет-банке направляет его клиентам, соответствующим требованиям продукта. Для того, чтобы воспользоваться «Кредитом Онлайн», не нужно ни поручительства, ни залога, более того, не нужно собирать пакет документов. Достаточно перейти в свой личный кабинет интернет-банка и отправить заявление-оферту.

При оформлении заявления клиент должен выбрать необходимые ему сумму и срок кредитования в рамках предложения банка, а также удобную дату ежемесячного платежа. Вся сделка оформляется дистанционно, без посещения офиса банка.

Кредитные средства предоставляются на любые бизнес-цели. Деньги будут зачислены на выбранный расчетный счет практически мгновенно, непосредственно сразу после оформления сделки.

Кредит под контракт

«Промсвязьбанк» разработал пакет «ПСБ Госзаказ+», в рамках которого предприниматели могут получить все необходимые банковские гарантии от этапа участия в торгах до этапа заключения сделки, а также средства, необходимые для закупки товаров и производства услуг в рамках контракта. Многие ярославские предприятия уже оценили этот пакет и охотно им пользуются. Сейчас «Промсвязьбанк» расширил возможности продукта.

Теперь кредит под конкретный контракт можно получить не только при заключении сделок в рамках Федерального закона о госзакупках, но и при заключении контрактов с другими контрагентами, отвечающими требованиям надежности. Этот заем может быть предоставлен и в тех случаях, когда банковской гарантии не требуется, то есть клиент получит средства непосредственно на выполнение контракта. Что важно, график выплат по кредиту может быть синхронизирован с графиком оплаты по контракту. При получении денег не требуется обеспечение в виде залога. При этом суммы кредитов, выдаваемых в рамках продукта, стали больше.

Владельцы бизнеса могут получить подробную консультацию по телефону или в офисах Промсвязьбанка по адресам:

Ярославль, ул. Рыбинская, 46, тел: (4852) 78-18-46, 78-18-47;

Ярославль, ул. Советская, 63, тел. (4852) 78-18-64;

Рыбинск, ул. Кирова, 16, тел. (4855) 20-22-24.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

* Подробнее узнать о всех условиях кредита можно на сайте «Промсвязьбанк».