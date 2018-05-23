Из «Альтаира» эвакуировали всех посетителей: что случилось

На место приехали спецслужбы

Несколько минут назад из торгового центра «Альтаир» эвакуировали всех посетителей и работников. На место приехали пожарные и скорые.

— В торговом комплексе сработала система пожарной безопасности. Приехавшие на место спасатели возгорания не обнаружили, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Всех эвакуировали

Напомним, в прошлом году в Ярославле прошла целая волна эвакуаций. Неизвестные звонили и говорили о заложенных бомбах.