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Главный спасатель Ярославской области отчитался о своих миллионах
23 мая 2018 14:55
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Главный спасатель Ярославской области отчитался о своих доходах за прошлый год. Свою декларацию предоставил начальник управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров.
— За 2017 год Бочаров заработал 2 миллиона 630 тысяч. Также у него есть квартира площадью 78 квадратных метров, земельный участок площадью 1489 квадратных метров, дом площадью 149 квадратных метров. Ездит Бочаров на Toyota Corolla, — говорится в декларации.
Супруга главного спасателя заработала в прошлом году 646 тысяч рублей. По данным предоставленной декларации, автомобиля у неё нет.
На днях мэр Ярославля отчитался о своих доходах. Оказалось, что зарабатывать он стал меньше.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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