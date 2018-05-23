Главный спасатель Ярославской области отчитался о своих миллионах

Бочаров заработал больше двух миллионов рублей

Главный спасатель Ярославской области отчитался о своих доходах за прошлый год. Свою декларацию предоставил начальник управления МЧС по Ярославской области Олег Бочаров.

— За 2017 год Бочаров заработал 2 миллиона 630 тысяч. Также у него есть квартира площадью 78 квадратных метров, земельный участок площадью 1489 квадратных метров, дом площадью 149 квадратных метров. Ездит Бочаров на Toyota Corolla, — говорится в декларации.

Супруга главного спасателя заработала в прошлом году 646 тысяч рублей. По данным предоставленной декларации, автомобиля у неё нет.

На днях мэр Ярославля отчитался о своих доходах. Оказалось, что зарабатывать он стал меньше.