Силовики заинтересовались депутатом Ярославской облдумы: ему грозит уголовное дело

Депутата Павла Дыбина потеряли родственники и коллеги

В Ярославской областной Думе потеряли депутата Павла Дыбина, который сегодня не пришёл на работу. В интернете поползли слухи — задержали. Эту информацию увидели родственники и очень испугались.

— Паша не отвечает на телефонные звонки, — говорит супруга депутата Татьяна Дыбина. — Мы ничего не знаем о том, где он сейчас.

По информации 76.ru, Павлом Дыбиным заинтересовались правоохранительные органы. Вероятно, в ближайшее время в отношении него Следственным комитетом может быть возбуждено уголовное дело и решен вопрос о мере пресечения. В окружении депутата говорят о мошенничестве.

В настоящее время в ведомстве не подтверждают ни факт возбуждения дела, ни факт задержания депутата.

Депутат Павел Дыбин накануне отчитался о своих доходах за прошлый год — он задекларировал 4,9 миллионов рублей, в собственности квартира 51,1 квадратный метр. У его супруги доход в 76 тысяч рублей и собственная квартира в 169 квадратных метров. Вчера мы уже писали, сколько заработали другие депутаты и мэр Ярославля Владимир Слепцов.