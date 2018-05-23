×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Срочно

Город

Силовики заинтересовались депутатом Ярославской облдумы: ему грозит уголовное дело

23 мая 2018 14:18
1 350 0
криминал, Ярославль, Павел Дыбин

В Ярославской областной Думе потеряли депутата Павла Дыбина, который сегодня не пришёл на работу. В интернете поползли слухи — задержали. Эту информацию увидели родственники и очень испугались.

— Паша не отвечает на телефонные звонки, — говорит супруга депутата Татьяна Дыбина. — Мы ничего не знаем о том, где он сейчас.

По информации 76.ru, Павлом Дыбиным заинтересовались правоохранительные органы. Вероятно, в ближайшее время в отношении него Следственным комитетом может быть возбуждено уголовное дело и решен вопрос о мере пресечения. В окружении депутата говорят о мошенничестве.

В настоящее время в ведомстве не подтверждают ни факт возбуждения дела, ни факт задержания депутата.

Депутат Павел Дыбин накануне отчитался о своих доходах за прошлый год — он задекларировал 4,9 миллионов рублей, в собственности квартира 51,1 квадратный метр. У его супруги доход в 76 тысяч рублей и собственная квартира в 169 квадратных метров. Вчера мы уже писали, сколько заработали другие депутаты и мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Ярославская областная Дума
Далее: В Ярославле гейзер из-под земли пробил люк и хлещет на проезжую часть

Новое на сайте
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета
Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города

Минимум соседей, максимум свободы: где найти все прелести загородной жизни в черте города
Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды

Ливни, ветер и гроза обрушатся внезапно: когда ярославцам ждать непогоды
Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Тренд или треш: ищем огромные кроссовки и брюки с лампасами вместе со стилистом

Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Комментарии (5): Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,60 61,88
EUR 72,15 72,41
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 23.05
USD 61,26 -1,27
EUR 72,24 -1,09
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.