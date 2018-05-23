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Заместители мэра и главы администраций отчитались о доходах: сколько они зарабатывают

23 мая 2018 13:50
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мэрия, Ярославль, декларации о доходах

Чиновники мэрии Ярославля отчитались о доходах — декларации сдали не только заместители мэра, но и руководители всех подведомственных учреждений и отделов администрации. Показали, сколько заработали за прошлый год, и главы районных администраций.

По 1,5 миллиона на заместителя

У мэра Ярославля Владимира Слепцова сейчас работают четыре заместителя, недавно уволился пятый, а всего в структуре администрации предусмотрено шесть таких должностей.

Один из самых больших доходов задекларировал уволившийся заместитель по социальной политике Иван Лилеев — 3,1 миллиона рублей. Он также владеет машиной Audi А8 и пользуется квартирой площадью 100 кв.м и жилым домом. Его супруга заработала чуть больше 300 тысяч рублей.

Заместитель мэра и по совместительству директор департамента финансов Андрей Данц — не самый богатый в этом списке, зато владеет довольно обширным списком недвижимости. Он задекларировал 1,3 миллиона рублей, два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры в долевой собственности, гараж и две машины Ford Focus C-MAX и ВАЗ. Доход его супруги около 500 тысяч рублей.

Директор департамента дорожного хозяйства Михаил Кузнецов заработал в прошлом году 1,4 миллиона рублей, имеет треть в квартире площадью 60 кв.м. Зато его супруга задекларировала 5,7 миллиона рублей, земельный участок, две квартиры и две хорошие машины: легковой автомобиль Volvo ХС70 и Toyota Highlander.

Заместитель мэра Вячеслав Гаврилов тоже указал в доходах 1,4 миллиона рублей, он владеет в долевой собственности двумя квартирами и машиной Renault Scenic. Доход его супруги — 709 тысяч рублей.

Заммэра Алексей Торопов (в прошлом ресторатор) задекларировал 1,3 миллиона рублей и больше ничего.

Сколько заработал мэр: смотрим декларацию

По миллиону на главу района

Глава Кировско-Ленинской администрации Любовь Сурова указала в доходах за прошлый год 941 тысячу рублей (78 тысяч в месяц). Она владеет двумя земельными участками, недостроенной дачей, одной собственной квартирой и третью в квартире площадью 60 кв.м. Ездит глава района на BMW X5. При этом её супруг заработал 1,7 миллиона рублей.

Глава Дзержинской администрации Екатерина Мусинова указала в доходах 1,05 миллиона рублей и квартиру площадью 90 квадратов. Её супруг заработал около 700 тысяч рублей.

Андрей Мамонтов, возглавляющий Заволжскую администрацию, заработал в прошлом году 1,1 миллиона рублей. Он владеет земельным участком, домом и квартирой, а также машиной Volvo XC90. Его супруга заработала даже чуть больше 1,14 миллиона рублей. У нее в собственности также есть квартира.

Глава Фрунзенской и Красноперекопской администрации Андрей Удальцов указал 1,18 миллиона рублей доходов. Владеет земельным участком, жилым домом и 1/2 в квартире, а также небольшим автопарком, где числятся «УАЗ-Патриот», Suzuki Escudo и грузовой автомобиль «УАЗ-Фермер».

В сравнении с депутатами муниципалитета, чиновники мэрии живут очень скромно. Декларации депутатов тут.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Facebook.com
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