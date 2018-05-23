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Город

В Ярославле предприниматель подал в суд на мэра за снесённый ларёк

23 мая 2018 12:02
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ларьки, Ярославль

Владельцы ларьков в Ярославле не сдаются и пытаются бороться с жёсткими правилами мэрии. Ярославский предприниматель пошёл в суд после того, как его ларёк снесли по предписанию мэрии.

— Завтра дело будет рассмотрено в областном суде на предмет признания незаконным нормативно-правового акта, изданного мэрией Ярославля «Об утверждении схемы размещения торговых объектов», — рассказал адвокат семьи предпринимателя Акоп Абгарян. — Для семьи этот ларёк был основным источником дохода. Это дело имеет резонансный характер, подобная практика защиты интересов предпринимателей у меня уже была в Смоленске, где по искам схемы размещения торговых объектов признали недействующими.

Как уточняет адвокат, если действующую схему суд признает недействительной, это значит, что все снесённые в городе ларьки администрация обязана будет восстановить.

Саму схему размещения ларьков в Ярославле приняли два года назад после долгих обсуждений. В неё включили места для 1033 ларьков на весь город. В это число входят и киоски с ремонтом обуви, ларьки с овощами, выпечкой, табачной продукцией, мини-маркеты и многие другие.

В Ярославле также действуют новые правила для ларьков — все они должны быть оформлены в едином стиле, а территория вокруг должна быть выложена красной плиткой. Позже в Верховном суде ларёчники отстояли право выбирать цвет плитки

Анна Елкина
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Фото: Акоп Абгарян
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