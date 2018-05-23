Работник, обидевшийся на увольнение, украл с завода инструменты и закопал их в поле

Грабитель спрятал инструмент в поле

Директор одного из заводов в Ярославской области обратился в полицию с заявлением о краже строительного инструмента. Сумма ущерба составила больше двухсот тысяч рублей.

— Сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали 33-летнего мужчину, — рассказали в полиции. — Он оказался бывшим работником завода.

Мужчина признался, что недавно его уволили с этого предприятия по сокращению, он обиделся решил отомстить руководству — залез в ангар, украл инструмент и спрятал его в поле.

Полицейские нашли украденное, а на бывшего работника завели уголовное дело по статье «Кража».

Недавно из-за обиды ярославец ограбил фирму микрозаймов, которая отказала ему в деньгах.