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Колесо обозрения откроется в День города: сколько будут стоить билеты
23 мая 2018 12:01
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В День города колесо обозрения откроется для ярославцев. Торжественный запуск — в 11:30. Уже стали известны цены на аттракцион. Единой фиксированной цены не будет. Стоимость билета будет зависеть от времени суток.
— Мы присматриваемся к ценам в других городах, стоимость пока предварительная. Она зависит от возраста человека и от времени суток, — рассказал директор по связям с общественностью компании «Триколор К» Денис Алексеев.
Предварительная стоимость билетов:
Пока точно не определились и по времени, за которое кабинка будет делать полный круг.
— Пока ориентируемся в среднем на 12 минут. Если будет большая загруженность, сократим до 10. Если больших очередей не будет, увеличим и до 15, — рассказал Алексеев.
А в День города некоторых ярославцев даже пустят бесплатно. Кому повезёт.
История с колесом обозрения вышла неоднозначная. Многие ждут не дождутся, когда оно заработает. Но есть и противники этой масштабной стройки. Градозащитники говорят, что колесо ставят незаконно.
Каким будет колесо и сколько будет весить.
Фото: Александра Савельева
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