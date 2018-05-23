Колесо обозрения откроется в День города: сколько будут стоить билеты

На колесе уже висят все кабинки

В День города колесо обозрения откроется для ярославцев. Торжественный запуск — в 11:30. Уже стали известны цены на аттракцион. Единой фиксированной цены не будет. Стоимость билета будет зависеть от времени суток.

— Мы присматриваемся к ценам в других городах, стоимость пока предварительная. Она зависит от возраста человека и от времени суток, — рассказал директор по связям с общественностью компании «Триколор К» Денис Алексеев.

Предварительная стоимость билетов:

будни, ребёнок — 150 рублей;

будни, взрослый — 250 рублей;

выходной, вечер, ребёнок — 200 рублей;

выходной, вечер, взрослый — 350 рублей.

Пока точно не определились и по времени, за которое кабинка будет делать полный круг.

— Пока ориентируемся в среднем на 12 минут. Если будет большая загруженность, сократим до 10. Если больших очередей не будет, увеличим и до 15, — рассказал Алексеев.

А в День города некоторых ярославцев даже пустят бесплатно. Кому повезёт.

История с колесом обозрения вышла неоднозначная. Многие ждут не дождутся, когда оно заработает. Но есть и противники этой масштабной стройки. Градозащитники говорят, что колесо ставят незаконно.

Каким будет колесо и сколько будет весить.