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Коррупция потеряет смысл: депутаты заставят вороватых чиновников ответить за старые грехи
23 мая 2018 11:10
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Президент России Владимир Путин решил ещё сильнее «закрутить гайки» чиновникам, которые воруют или хотя бы пытаются украсть деньги из казны. Для этого он внёс несколько поправок в закон, которые депутаты должны рассмотреть до конца июля.
— Информация о доходах чиновников сегодня находится в открытом доступе, однако смотреть надо на расходы, — сказал депутат Государственной Думы России от Ярославской области Александр Грибов, чей комитет ведёт работу над поправками. — Это можно назвать новой антикоррупционной реформой. Главная цель — сделать так, чтобы коррупция перестала иметь всяческий смысл.
Депутаты уже рассмотрели эти поправки и приняли их в первом чтении. Обещают, что до конца июля их примут окончательно. И после этого чиновники, которые по закону должны будут доказывать источник своих доходов, должны будут после увольнения в течении ещё полугода доказывать, откуда у них появляются деньги или имущество. Ну, чтобы не получалось так — украл деньги и уволился, а вместе с этим и перестал отчитываться.
— В случае же, если эти люди будут предпринимать попытки продать, уничтожить или ещё каким-то образом скрыть такое имущество, то в доход государства будет обращён его денежный эквивалент, — добавил Александр Грибов. — Решение об этом принимает суд по обращению прокуратуры.
Недавно двух депутатов муниципального совета Рыбинска лишили мандатов из-за того, что они забыли указать всё имущество и все свои долги в декларациях о доходах. А вчера стало известно сколько денег и имущества у мэра Ярославля Владимира Слепцова и у депутатов местного муниципалитета.
Фото: Борис Тумаков
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