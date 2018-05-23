Коррупция потеряет смысл: депутаты заставят вороватых чиновников ответить за старые грехи

Депутат Александр Грибов уверен, что Госдума примет предложенные президентом поправки

Президент России Владимир Путин решил ещё сильнее «закрутить гайки» чиновникам, которые воруют или хотя бы пытаются украсть деньги из казны. Для этого он внёс несколько поправок в закон, которые депутаты должны рассмотреть до конца июля.

— Информация о доходах чиновников сегодня находится в открытом доступе, однако смотреть надо на расходы, — сказал депутат Государственной Думы России от Ярославской области Александр Грибов, чей комитет ведёт работу над поправками. — Это можно назвать новой антикоррупционной реформой. Главная цель — сделать так, чтобы коррупция перестала иметь всяческий смысл.

Депутаты уже рассмотрели эти поправки и приняли их в первом чтении. Обещают, что до конца июля их примут окончательно. И после этого чиновники, которые по закону должны будут доказывать источник своих доходов, должны будут после увольнения в течении ещё полугода доказывать, откуда у них появляются деньги или имущество. Ну, чтобы не получалось так — украл деньги и уволился, а вместе с этим и перестал отчитываться.

— В случае же, если эти люди будут предпринимать попытки продать, уничтожить или ещё каким-то образом скрыть такое имущество, то в доход государства будет обращён его денежный эквивалент, — добавил Александр Грибов. — Решение об этом принимает суд по обращению прокуратуры.

Недавно двух депутатов муниципального совета Рыбинска лишили мандатов из-за того, что они забыли указать всё имущество и все свои долги в декларациях о доходах. А вчера стало известно сколько денег и имущества у мэра Ярославля Владимира Слепцова и у депутатов местного муниципалитета.