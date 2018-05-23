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Житель Ярославской области принёс бывшей жене долг по алиментам в газете
23 мая 2018 09:55
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Житель Первомайского района Ярославской области никак не хотел платить алименты ребёнку. Чтобы напомнить мужчине о том, что у него есть обязательства, судебные приставы арестовали банковские счета должника. Одним из арестованных счетов оказался кредитный. Мужчина исправно вносил ежемесячные платежи. Поэтому испугался, что у него образуется просрочка, и сам попросил судебных приставов о встрече.
— На встречу мужчина позвал и свою бывшую жену, — рассказали судебные приставы.
Должник принёс газетный свёрток, в котором находилась вся сумма невыплаченных алиментов — 113 тысяч рублей. Было так задумано или совпало, но газетная страница оказалась с детскими развлечениями. Аресты с банковских счетов приставы сняли.
Несколько дней назад приставам пришлось забрать внедорожник у ещё одного отца, забывшего о том, что он должен платить алименты ребёнку. Машину на эвакуаторе увезли из-под окон областного правительства.
Фото: Судебные приставы
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