На Пятёрке полыхает дом: видео c места ЧП

Дом загорелся в 6 утра

На Пятёрке рано утром произошло серьёзное возгорание. Пожарные на вызов приехали почти сразу же.

— Это заброшенный старый дом, летом там обитали бомжи. Мимо проходить было жутко, и хорошо, что сгорел, — рассказала ярославна Яна Щапина.

В управлении МЧС по Ярославской области подтвердили, что горит старый барак. Пока огонь потушить не удалось. Пожарные работают на месте.