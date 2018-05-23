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На Пятёрке полыхает дом: видео c места ЧП
23 мая 2018 09:11
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На Пятёрке рано утром произошло серьёзное возгорание. Пожарные на вызов приехали почти сразу же.
— Это заброшенный старый дом, летом там обитали бомжи. Мимо проходить было жутко, и хорошо, что сгорел, — рассказала ярославна Яна Щапина.
В управлении МЧС по Ярославской области подтвердили, что горит старый барак. Пока огонь потушить не удалось. Пожарные работают на месте.
Фото: Валерия Лебедева
Видео: Валерия Лебедева
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