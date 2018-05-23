Предварительное голосование в Ярославскую областную думу: как отдать голос за кандидата через интернет

Проголосовать за своего кандидата на праймериз на участке можно будет 3 июня

Жители Ярославской области смогут проголосовать онлайн во время праймериз «Единой России» перед выборами депутатов Ярославской областной думы. Правда, сначала придётся заполнить анкету и пройти процедуру верификации. А само голосование будет проходить с 28 мая по 1 июня. Сам единый день предварительного голосования — 3 июня.

— Все избиратели получат возможность проголосовать онлайн, — заверили в исполнительном комитете ярославского отделения партии «Единая Россия». — Сначала нужно будет заполнить анкету на сайте Epg.er.ru, после чего с ними свяжутся специалисты кол-центра для приглашения на встречу в местном или региональном отделении партии. После этой процедуры у пользователя появится возможность проголосовать онлайн.

Возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронного голосования. При этом проголосовать избиратель может только один раз и только за участников предварительного голосования, выдвинутых по той территории Ярославской области, где прописан избиратель, а изменить результаты голосования будет нельзя.

— Прийти, конечно, с паспортом в отделение партии всё же придётся, но это можно сделать в любое удобное время, — объяснили организаторы праймериз в Ярославской области. — Это сделано для тех, кто 3 июня не сможет прийти на участок.

После, 2 июня, сведения о проголосовавших избирателях будут переданы в счётные комиссии, чтобы избежать махинаций и не дать кому-то проголосовать 3 июня повторно.

А ещё ярославцам, похоже, пора готовиться выгребать из почтовых ящиков кипу агитации. Депутаты увеличили бюджеты на предвыборные кампании в два раза. Мы уже писали, сколько теперь будут тратить кандидаты, чтобы убедить нас с вами проголосовать.