|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Предварительное голосование в Ярославскую областную думу: как отдать голос за кандидата через интернет
23 мая 2018 08:55
1 298 2
Жители Ярославской области смогут проголосовать онлайн во время праймериз «Единой России» перед выборами депутатов Ярославской областной думы. Правда, сначала придётся заполнить анкету и пройти процедуру верификации. А само голосование будет проходить с 28 мая по 1 июня. Сам единый день предварительного голосования — 3 июня.
— Все избиратели получат возможность проголосовать онлайн, — заверили в исполнительном комитете ярославского отделения партии «Единая Россия». — Сначала нужно будет заполнить анкету на сайте Epg.er.ru, после чего с ними свяжутся специалисты кол-центра для приглашения на встречу в местном или региональном отделении партии. После этой процедуры у пользователя появится возможность проголосовать онлайн.
Возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронного голосования. При этом проголосовать избиратель может только один раз и только за участников предварительного голосования, выдвинутых по той территории Ярославской области, где прописан избиратель, а изменить результаты голосования будет нельзя.
— Прийти, конечно, с паспортом в отделение партии всё же придётся, но это можно сделать в любое удобное время, — объяснили организаторы праймериз в Ярославской области. — Это сделано для тех, кто 3 июня не сможет прийти на участок.
После, 2 июня, сведения о проголосовавших избирателях будут переданы в счётные комиссии, чтобы избежать махинаций и не дать кому-то проголосовать 3 июня повторно.
А ещё ярославцам, похоже, пора готовиться выгребать из почтовых ящиков кипу агитации. Депутаты увеличили бюджеты на предвыборные кампании в два раза. Мы уже писали, сколько теперь будут тратить кандидаты, чтобы убедить нас с вами проголосовать.
Фото: Александра Савельева
Далее: Заставил подчинённых — заставит и остальных: мэр Ярославля призвал всех кататься ночью на велосипедах
|
Новое на сайте
Фильм недели
16 мая
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров