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Центробанк назвал купюры-подделки, которые чаще всего встречаются в Ярославской области
22 мая 2018 15:57
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Центробанк сдал в полицию купюры-подделки, которые прибыли в ярославское отделение вместе с инкассаторами. Пятитысячные подделки обнаружили торговых сетях Ярославля и Рыбинска.
Всего с начала года в регионе обнаружили 34 купюры-подделки, 21 из которых — пятитысячная.
— На втором месте тысячные купюры. Очень редко подделывают банкноты по 50 и 100 рублей, — рассказали в отделении Центробанка по Ярославской области. — Попадалась даже пятирублёвая монета в начале этого года.
Фото: Александра Савельева
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