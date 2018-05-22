Центробанк назвал купюры-подделки, которые чаще всего встречаются в Ярославской области

Самые крупные деньги подделывают чаще всего

Центробанк сдал в полицию купюры-подделки, которые прибыли в ярославское отделение вместе с инкассаторами. Пятитысячные подделки обнаружили торговых сетях Ярославля и Рыбинска.

Всего с начала года в регионе обнаружили 34 купюры-подделки, 21 из которых — пятитысячная.

— На втором месте тысячные купюры. Очень редко подделывают банкноты по 50 и 100 рублей, — рассказали в отделении Центробанка по Ярославской области. — Попадалась даже пятирублёвая монета в начале этого года.